Sakal Premier League: पास, वेग अन् गोलचा थरार! ‘सकाळ प्रीमियर लीग फुटसल’ स्पर्धेला दिमाखात सुरुवात; २६ संघांमध्ये रंगणार चुरस

पुणे : प्रत्येक पासमधील अचूकता, प्रतिस्पर्ध्यांवर वरचढ ठरण्यासाठी लागलेला कस आणि पापणी लवते न लवते तोच गोलपोस्टची जाळी हलविणारा गोल... अशा वेगवान खेळाच्या थरारात ‘सकाळ प्रीमियर लीग फुटसल’ स्पर्धेला शुक्रवारी दिमाखात प्रारंभ झाला. ‘सकाळ माध्यम समूहा’तर्फे आयोजित या स्पर्धेच्या पहिल्याच दिवशी फुटबॉलचा थरार आणि क्षणाक्षणाला बदलणाऱ्या चुरशीच्या सामन्यांनी एरंडवणे येथील ‘लोटस स्पोर्ट्स एरिना’ दणाणून गेला..ही स्पर्धा रविवारपर्यंत (ता. ३०) रंगणार असून, अवघ्या काही सेकंदांत बदलणारा वेगवान खेळ अनुभवण्याची संधी यानिमित्ताने पुणेकर फुटबॉलप्रेमींना मिळणार आहे. या स्पर्धेसाठी ‘इंद्रिया-आदित्य बिर्ला ज्वेलर्स’ हे को-पावर्ड बाय, तर ‘कुमार रियल्टी’, ‘उत्सव’ आणि ‘परुळेकर’ हे सहयोगी प्रायोजक आहेत. ‘लोकमान्य मल्टिपर्पज को-ऑपरेटिव्ह सोसायटी’ हे फायनान्स पार्टनर आहेत. .४२ वर्षीय फॅफ ड्यू प्लेसिसचे वादळी शतक! १६ चेंडूंत ७८ धावांचा पाऊस... सुपर किंग्सचा विजय अन् फलंदाजाला जगात टॉपर ठरवणारा विक्रम.यासह ‘फॉलिएज आउटडोअर्स-वाइल्डलाइफ’ आणि ‘ॲडव्हेंचर विजेत्याला एक लाखाचे पारितोषिक स्पर्धेतील विजेत्या संघाला एक लाख रुपयांचे पारितोषिक देण्यात येणार आहे. उपविजेत्या संघाला ५० हजार रुपये, तर तृतीय क्रमांकाच्या संघाला २५ हजार रुपयांचे पारितोषिक मिळणार आहे. तसेच विजेता, उपविजेता आणि तृतीय क्रमांकाच्या संघातील खेळाडूंना वैयक्तिक पदके प्रदान करून गौरविण्यात येणार आहे. याशिवाय, स्पर्धेतील उत्कृष्ट कामगिरी करणाऱ्या खेळाडूंनाही वैयक्तिक पारितोषिके देण्यात येणार आहेत..हॉलिडेज’ हे ॲडव्हेंचर व ट्रेकिंग पार्टनर, ‘श्री सरस्वती कराड हॉस्पिटल’ हे हेल्थ पार्टनर, तर ‘आत्मबोध वेलनेस सेंटर’ हे वेलनेस पार्टनर आहेत. या स्पर्धेत २६ संघांमध्ये चुरस पाहायला मिळणार आहे. स्पर्धेतील सर्व सामने ‘लीग’ आणि ‘सिक्स-अ-साइड’ पद्धतीने खेळविण्यात येणार आहेत. मैदानावर प्रत्येक संघाचे सहा खेळाडू असतील, तर प्रत्येक संघाला जास्तीत जास्त १० खेळाडूंचा चमू नोंदविता येणार आहे..प्रत्येक सामना प्रत्येकी १० मिनिटांच्या दोन सत्रांत खेळविण्यात येणार आहे. स्पर्धेच्या उद्घाटनप्रसंगी लोकमान्य मल्टिपर्पज को-ऑपरेटिव्ह सोसायटीचे पुणे विभागप्रमुख सुशील जाधव, श्री सरस्वती कराड हॉस्पिटलचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी डॉ. अमोल सहस्त्रबुद्धे, विपणन विभागाचे आशुतोष शेणोलीकर, अनिरुद्ध येवले, ‘सकाळ’च्या पुणे आवृत्तीचे सहयोगी संपादक महेश बर्दापूरकर उपस्थित होते..Sakal Premier League : सकाळ प्रीमियर क्रिकेट लीगला उद्या प्रारंभ; ३२ संघांचा सहभाग, क्रिकेटप्रेमींची उत्कंठा शिगेला.लोटस स्पोर्ट्स एरिना, डी. पी. रस्ता : ‘सकाळ माध्यम समूहा’तर्फे आयोजित ‘सकाळ प्रीमियर लीग फुटसल’ स्पर्धेचे उद्घाटन शुक्रवारी झाले. याप्रसंगी (डावीकडून) आशुतोष शेणोलीकर, डॉ. अमोल सहस्रबुद्धे, सुशील जाधव, महेश बर्दापूरकर आणि अनिरुद्ध येवले..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.