Vinesh Phogat: साक्षी मलिकचा विनेशला पाठिंबा;परदेशात नवमातांना पुनरागमनासाठी नियम शिथिल; आपल्याकडे अडवणूक

नवी दिल्ली: जगभरातील अनेक देश नवमातांना पुन्हा खेळात परतण्यासाठी नियम शिथिल करीत असतात. भारतात मात्र मार्ग अडवण्याचा प्रयत्न होतो, अशा शब्दांत टीका करताना ऑलिंपिक ब्राँझपदक विजेत्या साक्षी मलिकने विनेश फोगाटच्या पुनरागमनाच्या प्रयत्नांना समर्थन दर्शवले..भारतीय कुस्ती महासंघाने विविध नियमांचे डाव टाकत विनेशला गोंडा येथील राष्ट्रीय ओपन रँकिंग स्पर्धेत खेळण्यापासून अपात्र ठरवले. त्यासाठी तिला कारणे दाखवा नोटीसही बजावली. उत्तेजक चाचणी प्रतिबंधक नियमानुसार पुनरागमन करणाऱ्या कुस्तीपटूंना सहा महिने अगोदर संघटनेला कळवावे लागते. या नियमाचा कुस्ती महासंघाने आधार घेतला..IPL 2026 : हार्दिक पांड्याच्या 'हालचाली'वर मुंबई इंडियन्सचे बारीक लक्ष; धर्मशाला येथे संघासोबत जाण्यापासून थांबवले... नेमकं काय घडतंय?.१० महिन्यांच्या मुलाची आई असलेल्या विनेशने या नोटिशीला उत्तर दिले असून, आपण या लढाईतून माघार घेणार नसल्याचे ठामपणे सांगितले. त्याच वेळी कुस्ती महासंघाचे माजी अध्यक्ष ब्रिजभूषण शरण सिंह यांच्यावर लैंगिक छळाचेही आरोप केले.ब्रिजभूषण शरण सिंह यांच्याविरोधात दिल्लीत विनेश, साक्षी मलिक यांनी एकत्रितपणे मोठे आंदोलन केले होते. साक्षी विनेशची जवळची मैत्रीण होती; परंतु तिने काँग्रेस पक्षात प्रवेश केल्यानंतर या दोघींमध्ये मतभेद झाले होते..पुनरामनासाठी प्रयत्नशील असलेल्या विनेशबाबत गेल्या दोन-तीन दिवसांपासून मला याबाबत मत विचारले जात होते. विनेश एका राजकीय पक्षाची आमदार आहे आणि माझा कोणत्याही राजकीय पक्षाशी संबंध नाही; परंतु अनेक देशांत महिला खेळाडूंना मातृत्वानंतरही खेळ सुरू ठेवण्यासाठी आणि देशासाठी पदके जिंकण्यासाठी नियमांमध्ये सवलत दिली जाते, असे साक्षीने सोशल मीडियावर पोस्ट केलेल्या व्हिडिओमध्ये म्हटले आहे..Shreyas Iyer: गोलंदाज आणि क्षेत्ररक्षकांच्या चुका पंजाबला महागात; श्रेयस अय्यर संतापला; २१० धावाही अपुऱ्या ठरल्या! दिल्लीकडून पंजाबचा थरारक पराभव.ती पुढे म्हणते, आपल्या कुस्ती महासंघाने विनेशचे पुनरागमन रोखण्यासाठी नियम आणले आहेत. विनेशची चाचणी घ्या, असे आवाहन मी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि क्रीडामंत्री मनसुख मांडविय यांना आवाहन करते. जेणेकडून ती पुन्हा देशासाठी पदके जिंकू शकेल आणि मातृत्वानंतरही यश मिळवणाऱ्या महिलांसाठी प्रेरणादायी उदाहरण ठरेल.विनेश फोगाटने २०२४ मधील पॅरिस ऑलिंपिकमध्ये अंतिम फेरीत स्थान मिळवत पदकही निश्चित केले होते; परंतु सामन्याअगोदर झालेल्या वजन चाचणीत तिचे वजन १०० ग्रॅमने अधिक आढळले. परिणामी, ती अपात्र ठरली. तिने कुस्तीतून निवृत्ती स्वीकारली होती..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.