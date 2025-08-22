क्रीडा

Salima Tete: सलिमा टेटेकडे महिला संघाचे नेतृत्व; आशियाई हॉकी करंडक, भारताचा २० खेळाडूंचा संघ सज्ज

Indian Hockey: भारतीय महिला हॉकी संघाचे नेतृत्व सलीमा टेटे हिच्याकडे सोपवण्यात आले असून आशियाई करंडकासाठी २० सदस्यीय संघ जाहीर करण्यात आला आहे. संघात अनुभवी व युवा खेळाडूंचा सुंदर समन्वय आहे.
नवी दिल्ली : अनुभवी खेळाडू सलिमा टेटे हिच्या भारतीय महिला हॉकी संघाचे नेतृत्व सोपविण्यात आले आहे. चीनमधील हँगझू येथे ५ ते १४ सप्टेंबर या कालावधीत आशियाई हॉकी करंडकाचे आयोजन करण्यात येणार आहे. या स्पर्धेसाठी भारतीय महिला हॉकी संघाची निवड करण्यात आली आहे. भारताचा २० खेळाडूंचा संघ सज्ज झाला आहे.

