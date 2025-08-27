Weightlifting: वेटलिफ्टिंगमध्ये यश खंडागळेला सुवर्ण; राष्ट्रकुल चॅम्पियनशिप,६५ किलो वजनी गटात विक्रम

सांगली : अहमदाबाद येथे सुरू असलेल्या राष्ट्रकुल वेटलिफ्टिंग चॅम्पियनशिप स्पर्धेत येथील स्टार वेटलिफ्टर यश खंडागळे याने सुवर्णपदकाला गवसणी घातली. अहमदाबाद येथील नारणपुरा येथे नव्याने बांधलेल्या वीर सावरकर क्रीडा संकुलात या स्पर्धा सुरू आहेत. ६५ किलो गटात त्याने दोन विक्रमांची नोंद करत त्याने सुवर्णपदक मिळवले. कनिष्ठ गटात सांगलीच्या खेळाडूला सुवर्णपदक मिळाल्याने दिग्विजय व्यायाम संस्थेत आनंदोत्सव साजरा झाला..राष्ट्रकुल वेटलिफ्टिंग चॅम्पियनशिप स्पर्धेत वरिष्ठ विभागात पुरुष आणि महिलांसाठी प्रत्येकी आठ वजनगटात या स्पर्धा सुरू आहेत. ३० देशांतील सुमारे ३५० खेळाडू या स्पर्धेत सहभागी झाले आहेत. वरिष्ठ, कनिष्ठ आणि युवा श्रेणी अशा तीन गटांत १४४ पदकांसाठी चुरस आहे. राष्ट्रकुल वेटलिफ्टिंग चॅम्पियनशिप स्पर्धेत वरिष्ठ विभागात पुरुष आणि महिलांसाठी प्रत्येकी आठ वजनगटांत या स्पर्धा सुरू आहेत. .मंगळवारी दुपारी झालेल्या स्पर्धेत कनिष्ठ गटातून ६५ किलो वजनी गटात त्याने ‘स्नॅच’ प्रकारात १२३ किलो, तर ‘क्लिन अँड जर्क’ प्रकारात १५० किलो वजन उचलले. एकूण २७३ किलो वजन उचलून स्पर्धेत सांगलीच्या यशने देदीप्यमान कामगिरी केली. स्नॅच प्रकारात १२३, तर एकूण २७३ किलो वजन उचलून त्याने दोन विक्रमांची नोंद केली. तत्पूर्वी स्नॅचमध्ये तीन प्रयत्नांत त्याने अनुक्रमे ११५ किलो, १२० किलो व १२३ किलो असे चढत्या क्रमाने वजन उचलत कामगिरी उंचावली. तर ‘क्लिन अँड जर्क’मध्ये तीनपैकी दोन प्रयत्नांत १४५ किलो व १५० किलो वजन उचलले. एक प्रयत्न अयशस्वी ठरला..येथील दिग्विजय व्यायामशाळेत तो गेल्या १० वर्षांपासून शिवछत्रपती पुरस्कार विजेते मयूर सिंहासने यांच्या मार्गदर्शनाखाली सराव करतो. वडील विनोद खंडागळे सलून व्यावसायिक असून बेताच्या परिस्थितीतही त्याने हे यश खेचून आणले. तत्पूर्वी राष्ट्रीय स्पर्धेत त्याने सुवर्णपदक मिळवले. पतियाळा येथे त्याचा गेल्या दोन महिन्यांपासून कसून सराव सुरू होता. .Pullela Gopichand : बॅडमिंटनची घसरलेली गाडी लवकरच रुळावर; गोपीचंद यांना आशा, देशातील युवा खेळाडूंच्या क्षमतेवर विश्वास.आज अहमदाबाद येथे झालेल्या स्पर्धेत त्याने सुवर्णपदक मिळवून सांगलीसह देशाचे नाव उंचावले. सध्या तो कस्तुरबाई वालचंद महाविद्यालयात पदवीच्या पहिल्या वर्षात शिकत आहे. उझबेकिस्तान येथे झालेली स्पर्धा ही त्याची पहिली स्पर्धा होती. त्यावेळी त्याने दडपण व भीती घेतल्याने पाचव्या स्थानावर तो गेला. तेव्हापासून त्याने पुढील स्पर्धेची नेटाने तयारी केली होती..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.