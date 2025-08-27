क्रीडा

Weightlifting: वेटलिफ्टिंगमध्ये यश खंडागळेला सुवर्ण; राष्ट्रकुल चॅम्पियनशिप,६५ किलो वजनी गटात विक्रम

Commonwealth Championship: सांगलीचा वेटलिफ्टर यश खंडागळे याने अहमदाबाद येथे सुरू असलेल्या राष्ट्रकुल वेटलिफ्टिंग स्पर्धेत ६५ किलो गटात दोन विक्रमांसह सुवर्णपदक पटकावले. या विजयामुळे सांगलीत व दिग्विजय व्यायाम संस्थेत आनंदोत्सव साजरा झाला.
सांगली : अहमदाबाद येथे सुरू असलेल्या राष्ट्रकुल वेटलिफ्टिंग चॅम्पियनशिप स्पर्धेत येथील स्टार वेटलिफ्टर यश खंडागळे याने सुवर्णपदकाला गवसणी घातली. अहमदाबाद येथील नारणपुरा येथे नव्याने बांधलेल्या वीर सावरकर क्रीडा संकुलात या स्पर्धा सुरू आहेत. ६५ किलो गटात त्याने दोन विक्रमांची नोंद करत त्याने सुवर्णपदक मिळवले. कनिष्ठ गटात सांगलीच्या खेळाडूला सुवर्णपदक मिळाल्याने दिग्विजय व्यायाम संस्थेत आनंदोत्सव साजरा झाला.

