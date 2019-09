Breaking : इंग्लंडच्या कर्णधाराने केली क्रिकेटमधून निवृत्ती जाहीर

लंडन : महिला क्रिकेटमधील सर्वात यशस्वी यष्टिरक्षक सारा टेलर हिने आंतरराष्ट्रीय क्रिकेटमधून निवृत्ती जाहीर केली. सारा टेलर हिने वयाच्या 17व्या वर्षी आंतरराष्ट्रीय क्रिकेटमध्ये पदार्पण केले.

आतापर्यंत तिने 226 सामन्यात इंग्लंडचे प्रतिनिधीत्व केले. सर्व प्रकारच्या क्रिकेटमधून तिने एकूण 6,333 धावा केल्या आहेत. सर्वाधिक धावा करणारी ती इंग्लंडची दुसरी क्रिकेटपटू आहे. त्याचबरोबर तिने सर्व प्रकारच्या क्रिकेटमध्ये यष्टिमागे एकूण 232 बळी मिळविले आहेत.

JUST IN: Triple world champion Sarah Taylor has announced her retirement from international cricket.

Congratulations on a stellar career pic.twitter.com/3jONmZCndC

— ICC (@ICC) September 27, 2019