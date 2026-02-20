क्रीडा

Maharashtra Kesari : सासवडला होणार मातीतील ‘महाराष्ट्र केसरी’ स्पर्धा; स्पर्धेसाठी देणार दोन कोटी रुपयांची बक्षिसे

सासवड येथे प्रथमच ‘महाराष्ट्र केसरी’ या मातीतील कुस्ती स्पर्धा मार्च महिन्याच्या दुसऱ्या आठवड्यात घेण्यात येणार.
सासवड शहर - सासवड येथे प्रथमच ‘महाराष्ट्र केसरी’ या मातीतील कुस्ती स्पर्धा मार्च महिन्याच्या दुसऱ्या आठवड्यात घेण्यात येणार असल्याची माहिती कुस्ती महासंघाचे राष्ट्रीय सरचिटणीस गौरव रोशनलाल (दिल्ली) यांनी बुधवारी (ता. १८) झालेल्या पत्रकार परिषदेत दिली.

