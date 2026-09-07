पहिला गेम ११-२१ ने गमावला अन् मग भारतीय जोडीने सगळा खेळच फिरवला! सात्त्विक-चिरागचा चीनवर दणदणीत विजय, चायना मास्टर्समध्ये रचला इतिहास

शेनझेन (चीन) : सात्त्विक साईराज रंकीरेड्डी-चिराग शेट्टी या भारतीय जोडीने रविवारी इतिहास रचला. सात्त्विक साईराज रंकीरेड्डी-चिराग शेट्टी जोडीने अंतिम फेरीच्या लढतीत ही जी टिंग व रेन झियांग यू या जोडीवर तीन गेममध्ये रोमहर्षक विजय मिळवला आणि चायना मास्टर्स सुपर ७५० या बॅडमिंटन स्पर्धेतील पुरुष दुहेरीत विजेतेपदावर मोहर उमटवली. या स्पर्धेमध्ये जेतेपद पटकावणारी सात्त्विक साईराज रंकीरेड्डी-चिराग शेट्टी ही भारताची पहिलीच जोडी ठरली, हे विशेष..सात्त्विक साईराज रंकीरेड्डी-चिराग शेट्टी या जोडीने अंतिम फेरीच्या लढतीत पहिला गेम ११-२१ असा गमावल्यानंतर झोकात पुनरागमन केले. दोघांनी पुढील गेम २१-१३ व अखेरचा गेम २१-१७ असा आपल्या नावावर केला आणि अजिंक्यपदाची माळ आपल्या गळ्यात घातली. भारतीय जोडीने एक तास व दहा मिनिटांत विजयाला गवसणी घातली. सात्त्विक साईराज रंकीरेड्डी-चिराग शेट्टी यांनी याआधी दोन वेळा या स्पर्धेच्या अंतिम फेरीत प्रवेश केला होता. भारतीय जोडीला २०२३ व २०२५मध्ये उपविजेतेपदावर समाधान मानावे लागले होते..सामन्याचा थरारपहिल्या गेममध्ये भारतीय जोडीला चांगली सुरुवात करता आली नाही. चीनच्या जोडीने वेगवान आणि आक्रमक खेळ करीत ५-० अशी आघाडी घेतली. त्यानंतर त्यांनी आघाडी कायम ठेवत मध्यांतराला ११-५ अशी आघाडी घेतली. ही जी टिंगने जोरदार स्मॅश करीत भारतीय खेळाडूंवर दबाव कायम ठेवला. सात्त्विक साईराज रंकीरेड्डी-चिराग शेट्टी यांच्याकडून काही चुका झाल्याने चीनने आघाडी १७-९ अशी वाढवली आणि पहिला गेम सहज जिंकला. दुसऱ्या गेममध्ये मात्र भारतीय जोडीने जोरदार पुनरागमन केले. त्यांनी बचाव मजबूत केला आणि रॅली लांबवण्यास सुरुवात केली. सात्त्विक साईराज रंकीरेड्डीने फ्लिक सर्व्हचा वापर करीत चीनच्या खेळाडूंना.गोंधळात टाकलेसात्त्विक साईराज रंकीरेड्डी-चिराग शेट्टी यांनी सलग पाच गुण मिळवत आघाडी ९-६ अशी केली. मध्यांतराला भारताने ११-७ अशी आघाडी घेतली. अखेर सात्त्विक साईराज रंकीरेड्डीच्या आक्रमक परतीच्या फटक्याने भारताने दुसरा गेम २१-१३ असा जिंकला..BWF World Championships: गतविजेत्याला आयुषचा धक्का; जागतिक अजिंक्यपद बॅडमिंटन.निर्णायक तिसऱ्या गेममध्ये चीनने पुन्हा आक्रमक सुरुवात करीत ४-० अशी आघाडी घेतली. त्यानंतर त्यांची आघाडी ७-३ अशी होती; मात्र सात्त्विक साईराज रंकीरेड्डी-चिराग शेट्टी यांनी हार मानली नाही. चिराग शेट्टीच्या स्मॅशसह भारताने सलग गुण मिळवत स्कोअर ७-७ असा बरोबरीत आणला. मध्यांतराला चीनकडे ११-९ अशी दोन गुणांची आघाडी होती. त्यानंतर दोन्ही जोड्यांमध्ये जोरदार आणि वेगवान रॅली पाहायला मिळाल्या. .भारताने चीनच्या अगदी जवळ राहून खेळ सुरू ठेवला. चीनकडून झालेल्या सर्व्हिसच्या चुकीनंतर भारताने १३-१५ अशी स्थिती केली. त्यानंतर भारतीय जोडीने १६-१६ अशी बरोबरी साधली. ही जी टिंगचा फटका नेटमध्ये गेल्यानंतर भारताने १८-१७ अशी आघाडी घेतली. त्यानंतर नेटला लागून शटल भारताच्या बाजूने पडल्याने सात्त्विक साईराज रंकीरेड्डी-चिराग शेट्टी यांना तीन मॅच पॉइंट मिळाले. चिराग शेट्टीने जोरदार स्मॅश करीत सामना संपवला. भारतीय जोडीने अखेरचा गेम २१-१७ असा जिंकला..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.