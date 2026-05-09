नको बक्षिसे...नको मिरवणुका, आमच्या यशाची दखल तरी घ्या!; थॉमस करंडक बॅडमिंटन स्पर्धेतील ब्राँझपदक विजेत्या सात्त्विकराज रंकीरेड्डी याची खंत

नवी दिल्ली : आमच्यावर बक्षिसांचा वर्षाव नको किंवा विजयी मिरवणुका नकोत, आमचा खेळ देशवासीय पाहात आहेत याची जाणीव होऊ द्या. कोणताही विजय तो लहान-मोठा असेल, पण तो साजरा करा, असे आर्जव भारताचा दुहेरीतील निष्णांत बॅडमिंटनपटू सात्त्विकराज रंकीरेड्डी याने केले आहे..सात्विकच्या या काहीशा व्यथित भावनेची पार्श्वभूमी होती ती नुकत्यात झालेल्या थॉमस करंडक स्पर्धेत भारतीय संघाने मिळवलेल्या ब्राँझपदकाची. बॅडमिंटन विश्वात थॉमस करंडक स्पर्धेला फार मोठे महत्त्व आणि प्रतिष्ठा असते..या स्पर्धेत ब्राँझपदकाची कमाई करूनही त्याची दखल घेण्यात आली नाही. त्यामुळे सात्विकने सोशल मीडियातून आपली नाराजी व्यक्त केली होती. ही नाराजी आपल्यावर बक्षिसांचा वर्षाव केला जावा किंवा मायदेशी आल्यावर विजयी मिरवणुका निघाव्यात या हेतूने नव्हे, तर किमान असे सामने पाहिले जावे आणि त्याची चर्चा व्हावी एवढीच इच्छा होती, असे सात्विकने आज स्पष्ट केले..बॅडमिंटन विश्वात जागतिक क्रमवारीत चौथ्या स्थानी असलेली सात्विक आणि चिराग शेट्टी ही जोडी आशिया स्पर्धा विजेती आहे. डेन्मार्क येथे नुकत्याच झालेल्या थॉमस करंडक स्पर्धेत ब्राँझपदक जिंकण्याचा पराक्रम केला..आम्ही मायदेशी परतलो आहोत आणि नेहमीप्रमाणे बॅडमिंटन विश्वात गेल्या दोन आठवड्यांत काय झाले याची कोणालाच कल्पना नाही, कोणाला त्याची पडलेलीही नाही असेच वाटत, अशी नाराजी सात्विकने डेन्मार्कहून ब्राँझपदक जिंकून आल्यानंतर सोशल मीडियातून व्यक्त केली होती. आपले हे विचार अधिक स्पष्ट करताना सात्विकने आज ही नवी पोस्ट लिहिली..या नव्या पोस्टमध्ये तो पुढे म्हणतो, मी अगोदर व्यक्त केलेल्या भावनेवर अनेकांनी लक्ष वेधले. प्रत्येकाने वेगवेगळ्या स्वरूपात आपल्या भावना व्यक्त केल्या. त्याबद्दल मी त्यांचे आभारी आहे, पण मी ती पहिली पोस्ट का लिहिली हे सांगणे गरजेचे होते. पहिल्या पोस्टमधून मला स्वतःला काहीच मिळवायचे नव्हते. देशासाठी गौरव मिळवणाऱ्या प्रत्येक खेळाडूचा चांगला सन्मान ठेवला जावा हीच इच्छा आहे, असे सात्विक म्हणाला..थॉमस करंडक ही स्पर्धा प्रतिष्ठेची असते. त्यासाठी आम्ही कठोर मेहनत आणि परिश्रम घेत असतो त्यानंतर मिळालेल्या यशाची दखल जर कोणीच घेत नसेल, तर निश्चितच दुःख होणार. पुढच्या वेळी कोणी किती यश मिळवले याचा विचार करू नका. भारतीय जर्सीत मिळवलेल्या प्रत्येक यशाचा आनंद साजरा करा.- सात्त्विक.