Tom Bruce: सहसदस्य देश केवळ विश्वकरंडकापुरतेच मर्यादित; स्कॉटलंडच्या टॉम ब्रुसची खंत!

ICC Structure and challenges for Associate Members: सहसदस्य देशांना अधिक संधी मिळावी, टॉम ब्रुसची आयसीसीकडे मागणी
Scotland’s Tom Bruce speaks about challenges faced by associate cricket nations.

सकाळ वृत्तसेवा
-जयेंद्र लोंढे

मुंबई: दोन वेळच्या विश्वविजेत्या इंग्लंडच्या क्रिकेट संघाने सोमवारी इटली संघावर विजय मिळवला आणि टी-२० विश्वकरंडकाच्या ‘सुपर एट’ फेरीमध्ये प्रवेश मिळवला. क गटामधून प्रवेश मिळवणारा इंग्लंड हा वेस्ट इंडीजनंतरचा दुसरा संघ ठरला आहे.

