Sabastian Sawe: केनियाच्या सेबेस्टियन सावेचा विश्वविक्रम; दोन तासांच्या आत मॅरेथॉन पूर्ण करणारा पहिलाच धावपटू

लंडन : केनियाच्या सेबेस्टियन सावे याने रविवारी जागतिक विक्रमाची नोंद केली. त्याने लंडन मॅरेथॉन ही प्रतिष्ठेची शर्यत एक तास, ५९ मिनिटे व ३० सेकंदांत पूर्ण करीत इतिहास रचला. पूर्ण शर्यत दोन तासांच्या आत पूर्ण करणारा तो आंतरराष्ट्रीय स्तरावरील पहिलाच धावपटू ठरला हे विशेष..सेबेस्टीयन सावे याने विश्वविक्रमी वेळेत शर्यत पूर्ण करताना देदीप्यमान कामगिरी केली. त्याच्यासोबत योमिफ केजेल्चा यानेही एक तास, ५९ मिनिटे व ४१ सेकंदांत शर्यत पूर्ण करीत दुसरा क्रमांक पटकावला. इथियोपियाच्या या खेळाडूनेही मॅरेथॉनमध्ये विक्रमाची नोंद केली. त्यानेही दोन तासांच्या आत पूर्ण मॅरेथॉन शर्यत पार करण्याचा मान संपादन केला..तिसरा क्रमांकही सरसलंडन मॅरेथॉनमध्ये विक्रमांचा पाऊस पडला. पहिल्या दोन क्रमांकावर आलेल्या धावपटूंनी दोन तासांच्या आत शर्यत पूर्ण करीत संस्मरणीय कामगिरी केलीच; पण यासोबत तिसऱ्या क्रमांकावर आलेल्या युगांडाच्या जेकब किपलिमो यानेही जबरदस्त प्रदर्शन केले. त्याने ही शर्यत दोन तास व २८ सेकंदांत पूर्ण केली. या शर्यतीआधी केनियाच्या केलविन किपटुम याच्या नावावर विश्वविक्रम होता. त्याने दोन तास व २८ सेकंदांत शर्यत पूर्ण केली होती. जेकब किमलिमो याने सात सेकंद आधी ही शर्यत पूर्ण केली..११८ वर्षांनंतर...१९०८मध्ये अमेरिकेच्या जॉनी हेस याने २.५५.१८ अशा वेळेमध्ये शर्यत पूर्ण करीत विक्रम प्रस्थापित केला होता. त्यानंतर आता तब्बल ११८ वर्षांनंतर दोन तासांच्या आत शर्यत पूर्ण करीत देदीप्यमान कामगिरी करण्यात आली आहे. केनियाच्या सेबेस्टीयन सावे याने हा विक्रम आपल्या नावावर केला आहे. लंडन मॅरेथॉनमधील महिला विभागातही दमदार कामगिरी करण्यात आली. इथियोपियाच्या टिग्स्ट असेफा हिने दोन तास, १५ मिनिटे व ४१ सेकंदांत शर्यत पूर्ण करीत पहिल्या क्रमांकावर झेप घेतली..संस्मरणीय दिवस : सेबेस्टियन सावेसेबेस्टीयन सावे याने विश्वविक्रमाची नोंद केल्यानंतर भावुक प्रतिक्रिया व्यक्त केली. तो म्हणाला, की माझ्यासाठी हा दिवस संस्मरणीय ठरला आहे. लंडन मॅरेथॉनमध्ये माझ्यासह इतर खेळाडूंनाही छान कामगिरी करता आलेली आहे. लंडनमधील क्रीडाप्रेमींच्या सहकार्यामुळे मला चांगली कामगिरी करण्याचे प्रोत्साहन मिळाले.