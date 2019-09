US Open 2019 : सेरेनाची फायनलमध्ये धडक; 'सुपरमॉम' बनणार?

न्यूयॉर्क : अमेरिकेची मातब्बर महिला टेनिसपटू सेरेना विल्यम्सने अमेरिकन ओपनच्या अंतिम फेरीत धडक मारली. महिला एकेरीच्या उपांत्य फेरीत तिने पाचव्या मानांकित युक्रेनच्या एलिना स्विटोलीनाला 6-3, 6-1 असे हरविले.

सेरेनासमोर आता कॅनडाच्या बियांका आंद्रीस्क्‍यू हिचे आव्हान असेल. 15व्या मानांकित बियांकाने 13व्या मानांकित स्वित्झर्लंडच्या बेलिंडा बेन्चीचची घोडदौड 7-6 (7-3), 7-5 अशी रोखली.

There was a new tactic on display from @serenawilliams in her SF match against Svitolina.

She made it clear it was a one-time occurrence... @serenawilliams | #USOpen pic.twitter.com/lHPOAdZWCB

— US Open Tennis (@usopen) September 6, 2019