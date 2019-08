US Open 2019 : शारापोवाविरुद्ध मी सर्वोत्तम खेळते; सेरेनाचा दणदणीत विजय 

न्यूयॉर्क : गेल्या मोसमात अमेरिकन ओपनच्या वादग्रस्त अतिंम फेरीनंतर पहिल्या सामन्यातच अमेरिकेच्या सेरेना विल्यम्स हिने मारिया शारापोवावर 6-1, 6-1 असा दणदणीत विजय मिळवला. याचसह सेरेनाने मारियाविरुद्ध सलग 19वा विजय मिळवला आणि एकमेकांविरुद्ध झालेल्या सामन्यांमध्ये 20-2 अशी भक्कम आघाडी घेतली. Serena Williams defeats Maria Sharapova for the 19th straight time. #USOpen pic.twitter.com/g5LEgx1fJZ — Keith Boykin (@keithboykin) August 27, 2019 ''मी तिच्यावरुद्ध खेळायला आले की सर्वोत्तम टेनिस खेळते,'' असे म्हणत तिने आपला आनंद व्यक्त केला. सेरेना आणि शारापोवा यांच्यातील सामना 59 मिनिटे चालला. या सामन्यात सेरेनाने शारापोवाच्या दुप्पट गुण कमावले. तसेच तिने पाचवी ब्रेक पाईंट्सचा बचाव केला तर सर्व्हिस करताना 115 प्रतितास वेगाने केल्या. गेल्या मोसमात अमेरिकम ओपनच्या अंतिम फेरीत तिला नाओमी ओसाकाविरुद्ध पराभव स्वीकारावा लागला होता. या सामन्यादरम्यान ती मैदानावर असलेल्या पंचांना चोर म्हणाली होती तसेच तिने मैदानावर रॅकेटही तोडले होते.

