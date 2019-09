आफ्रिदी म्हणतो, विराट तू खूप मोठा खेळाडू, असेच खेळत राहा

मोहाली : भारताचा कर्णधार विराट कोहलीने दक्षिण आफ्रिकेविरुद्धच्या दुसऱ्या ट्वेंटी20 सामन्यात तुफान फटकेबाजी करत संघाला विजय मिळवून दिला. त्याच्या या खेळावर अनेकजण फिदा झाले त्यांच्यातच पाकिस्तानचा माजी कर्णधार शाहीद आफ्रिदीचाही नंबर लागतो. कोहलीच्या कालच्या खेळीनंतर तोही कोहलीचा चाहता झाला आहे. त्याने कोहलीचे तोंडभरुन कौतुक केले आहे.

''अभिनंदन विराट, तू एक मोठा खेळाडू आहेस. अशीच कामगिरी करत राहण्यासाठी शुभेच्छा. आशा आहे की यापुढेही जगभरातील चाहत्यांचे मनोरंजन करत राहशील,'' अशा शब्दांत आफ्रिदीने कोहलीचे कौतुक केले आहे.

Congratulations @imVkohli You are a great player indeed, wish you continued success, keep entertaining cricket fans all around the world. https://t.co/OoDmlEECcu

— Shahid Afridi (@SAfridiOfficial) September 18, 2019