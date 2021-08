Hasan All Time ODI XI : सचिनला पाकिस्तानी पार्टनर; धोनी कॅप्टन

By

Shakib Al Hasan Picks His All Time ODI XI : बांगलादेशचा अष्टपैलू शाकिब अल हसन याने आपली बेस्ट ऑल टाईम इलेव्हन (best all-time ODI eleven) निवडलीये. भारतीय संघाला आयसीसीच्या सर्व ट्रॉफ्या जिंकून देणाऱ्या महेंद्र सिंग धोनीला त्याने कॅप्टन म्हणून पसंती दिलीये. धोनीशिवाय मास्टर ब्लास्टर सचिन तेंडुलकर आणि भारतीय संघाचा विद्यमान कर्णधार विराट कोहलीच्याही त्याच्या प्लेइंग इलेव्हनमध्ये समावेश आहे.

बांगलादेशच्या अष्टपैलूनं पाकिस्तानचा माजी फलंदाज सईद अन्नवर आणि सचिन तेंडुलकरला सलामीची जोडी म्हणून पसंती दिली आहे. वेस्ट इंडिजचा स्फोटक फलंदाज क्रिस गेलला त्याने चौथ्या तर विराट कोहलीला चौथ्या क्रमांकाला स्थान दिले आहे. शाकिबच्या ऑल टाईम इलेव्हनमध्ये दक्षिण आफ्रिकेचा माजी क्रिकेट जॅक कॅलिसला पाचव्या तर धोनीला सहाव्या स्थानावर पसंती देण्यात आलीये. तर स्वत:ला त्याने सातव्या क्रमांकावर ठेवले आहे.

गोलंदाजांमध्ये श्रीलंकेचा फिरकीपटू मुथय्या मुरलीधरन, पाकिस्तानचा वासीम जाफर, ऑस्ट्रेलियन फिरकीपटू शेन वॉर्न आणि मेग्रा या दिग्गजांचा समावेश आहे. या चार गोलंदाजांनी मिळून वनडेत 1700 विकेट घेतल्या आहेत.

शाकिब अल हसनची ऑल टाईम प्लेइंग इलेव्हन

सचिन तेंडुलकर, सईद अन्वर, क्रिस गेल, विराट कोहली, जॅक कॅलिस, महेंद्रसिंह धोनी (कर्णधार आणि विकेटकिपर), शाकिब अल हसन, मुथय्या मुरलीधरन, शेन वॉर्न, वासीम अक्रम, ग्लेन मेग्रा.