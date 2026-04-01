Sports News: आपल्या मर्यादा इतरांना ठरवू देऊ नका,स्वतःच्या क्षमतेवर विश्वास ठेवा!; दोन्ही हात नसलेल्या पॅरा तिरंदाज शीतल देवीचा मंत्र

नवी दिल्ली: स्वतःच्या क्षमतेवर विश्वास ठेवा आणि प्रयत्न करत राहा, इतरांना आपल्या मर्यादा ठरवू देऊ नका, असा मंत्र दोन्ही हात नसलेल्या आणि पॅरा तिरंदाजीत जगात अव्वल असलेल्या १९ वर्षीय शीतल देवी हिने व्यक्त केला आहे. २०२५ हे वर्ष आपल्यासाठी पीछेहाट होणारे, त्याग करणारे आणि कठोर मेहनत घेऊन पुन्हा भरारी घेणारे ठरले, असे ती म्हणाली..पॅरा तिरंदाजीत विश्वविजेती असलेल्या शीतल देवीचा २०२५ मधील सर्वोत्तम पॅरा तिरंदाज हा पुरस्कार जागतिक पॅरा तिरंदाजी संघटनेने कालच जाहीर केला. शीतल देवी सध्या बँकॉक येथील एका स्पर्धेत सहभागी झाली आहे. तेथून तिने पीटीआयशी बोलताना आपला प्रवास उलगडला..जम्मू-काश्मीरमधील किशवाड येथील १९ वर्षीय शीतल देवीने गतवर्षी झालेल्या जागतिक पॅरा तिरंगाजी स्पर्धेत विश्वविजेत्या तुर्कस्तानच्या आणि त्या वेळी नंबर १ असलेल्या ऑन्झूर क्युर हिचा पराभव करून विश्वविजेतेपद मिळवले होते. या पराक्रमासह विश्व अजिंक्यपद मिळवणारी दोन्ही हात नसलेली पहिली महिला ठरली.आपली भावना व्यक्त करताना शीतल म्हणते, आपल्या मर्यादा इतरांना ठरवू देऊ नका, तुमचा प्रवास हा स्वतःनेच करायचा आहे, त्याच्यासाठी तुम्ही निवडलेल्या मार्गावर विश्वास ठेवा.. कोणामध्येही कोणतीही कमतरता नसते, मेहनतीचीच कमी असते, हा मूलमंत्र लक्षात ठेवा..पॅरिस येथील पॅरालिंपिक स्पर्धेत मिश्र दुहेरी ब्राँझपदक जिंकल्यानंतर प्रकाशझोतात येऊन प्रगती करत असलेल्या शीतलला जागतिक संघटनेने बदललेल्या नियमामुळे स्वतःच्या तंत्रात बदल करावा लागला. हा आपल्या कारकिर्दीतला आव्हानात्मक कालावधी असल्याचे ती म्हणाली. या आव्हानातून मार्ग काढत असताना यश मिळत नव्हते. त्यामुळे अनेकांनी माझ्या क्षमतेवर शंका घेण्यास सुरुवात केली होती, असे शीतलने सांगितले..असे होते शीतलचे तंत्रदोन्ही हात नसल्यामुळे शीतल तिरंदाजीसाठी वेगळे तंत्र वापरायची. रिलिझर नावाच्या खास उपकरणाच्या मदतीने ती तिरंदाजी करायची. हे उपकरण तिच्या खांद्याशी जोडलेले असायचे. ती आपल्या पायाच्या बोटांनी बाण उचलायची आणि धनुष्यावर ठेवायची, मग शरीर धनुष्याशी जोडायची. लक्ष केंद्रित करून निशाणा साधत बाण सोडायची..असा झाला नियमात बदलमागील वर्षी जागतिक पॅरा तिरंदाजीच्या नियमांमध्ये बदल झाल्याने आणखी अडचणी निर्माण झाल्या. यापूर्वी ती टाच धनुष्याला लावून बाण सोडू शकत होती; आता मात्र फक्त पायाची बोटे आणि पुढचा भागच वापरण्याची परवानगी आहे.या नियम बदलामुळे आम्हाला पुन्हा सुरुवातीपासून सर्व काही शिकवावे लागले आणि तिची तंत्र पूर्णपणे नव्याने तयार करावी लागली, असे तिचे प्रशिक्षक गौरव शर्मा म्हणाले.यासाठी वेळ आणि संयम लागला. आम्ही तिचा कोअर मजबूत करण्यावर, तिची फॉर्म सुधारण्यावर आणि नवीन नियमांनुसार तिची तिरंदाजीची शैली बदलण्यावर लक्ष केंद्रित केले. त्याच वेळी ती मानसिकदृष्ट्या मजबूत राहील याचीही काळजी घेतली. हे सोपे नव्हते, पण आम्ही एक टीम म्हणून काम केले आणि प्रत्येक अडथळा एक-एक करून पार केला, असे प्रशिक्षकांनी सांगितले.यावर्षी मोठ्या आंतरराष्ट्रीय स्पर्धांमध्ये पदक मिळवण्याचे लक्ष्य ठेवून शीतल आठवड्यात सहा दिवस कठोर सराव करते. माझा दिवस सकाळी ८ वाजता सुरू होतो आणि सायंकाळी ६ वाजेपर्यंत चालतो, मध्ये दोन तासांचा ब्रेक असतो आणि रविवार माझा सुट्टीचा दिवस असतो, असे तिने सांगितले.