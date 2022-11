By

सध्या क्रिकेट जगतात इंडियन प्रीमियर लीग 2023 ची चर्चा रंगली आहे. दरम्यान, पंजाब किंग्जने टीम इंडियाचा गब्बर म्हणून ओळखला जाणाऱ्या शिखर धवनवर मोठी जबाबदारी दिली आहे. शिखर धवन पंजाब किंग्जचे नेतृत्व करणार आहे. तो आता मयंक अग्रवालच्या जागी संघाचे नेतृत्व करेल. असे सांगण्यात येत आहे. मात्र फ्रँचायझीने यासंदर्भात अधिकृत माहिती दिलेली नाही. (Shikhar Dhawan to replace Mayank Agarwal as Punjab Kings captain from IPL 2023 )

पंजाब किंग्ज फ्रँचायझी बोर्डाच्या बैठकीत हा निर्णय घेण्यात आला आहे. फ्रँचायझीने आयपीएल 2022 सुरू होण्यापूर्वीच संघाची कमान मयंक अग्रवालकडे सोपवली होती, मात्र त्याच्या नेतृत्वाखाली संघ अधिक चांगली कामगिरी करू शकला नाही. त्यामुळे आगामी सीझनमध्ये फ्रँचायझीने शिखर धवनवर विश्वास दर्शवला आहे.

आयपीएलमध्ये धवन सातत्याने चांगली कामगिरी करत आहे, मात्र, सध्या तो भारताकडून केवळ एकदिवसीय फॉरमॅटमध्येच खेळत आहे. अलीकडेच धवनला वनडेमध्ये भारताच्या ब संघाचा कर्णधार बनवण्यात आले. या महिन्याच्या अखेरीस तो न्यूझीलंडमध्ये संघाचे नेतृत्व करणार आहे. धवनने आयपीएलमध्ये सनरायझर्स हैदराबाद संघाचे नेतृत्वही केले आहे.

आयपीएल 2023 पूर्वी पंजाबच्या संघाने आपले मुख्य प्रशिक्षकही बदलले आहेत. अनिल कुंबळेच्या जागी ट्रेव्हर बेलिस यांची संघाच्या प्रशिक्षकपदी नियुक्ती करण्यात आली आहे. त्याच्या प्रशिक्षकपदाखाली इंग्लंड संघाने 2019 चा एकदिवसीय विश्वचषक जिंकला. ट्रेवर बेलिसने 2012 आणि 2014 मध्ये कोलकाता नाइट रायडर्सला आयपीएल चॅम्पियन बनवण्यातही योगदान दिले आहे. बेलिससोबत ऑस्ट्रेलियाचा ब्रॅड हॅडिनही पंजाबच्या कोचिंग स्टाफचा भाग असेल.

संघाच्या मालकांना नवीन प्रशिक्षक आणि कर्णधाराकडून मोठ्या आशा आहेत. पंजाबचा संघ शेवटचा 2014 साली प्ले ऑफमध्ये पोहोचला होता. यानंतर हा संघ गेल्या चार सीझनमध्ये सहाव्या स्थानावर आहे.