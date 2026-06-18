क्रीडा

क्रीडा विश्वातील 'शू सायन्स': खेळाडूंच्या बुटांचे तळवे प्रत्येक खेळानुसार का बदलतात ? जाणून घ्या त्यामागचं विज्ञान!

घर्षणबल, पकड आणि वेग यांचा संगम: प्रत्येक खेळासाठी वेगळे तळवे कसे खेळाडूंची कामगिरी वाढवतात, यामागील ‘शू सायन्स’ उलगडणारा अभ्यास
Biomechanical Friction Matrices: How the Force of Friction Regulates Athletic Velocity

Biomechanical Friction Matrices: How the Force of Friction Regulates Athletic Velocity

Sakal

सकाळ वृत्तसेवा
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खेळाच्या मैदानात खेळाडूंची कामगिरी जितकी महत्त्वाची असते, तितकाच महत्त्वाचा असतो त्यांचा गियर!फुटबॉलपटूंचे खिळे असलेले बूट असोत की बॅडमिंटनपटूंचे रबरी सपाट बूट; प्रत्येक खेळाडूच्या बुटांची रचना वेगळी असते. यामागे फॅशन नसून 'घर्षणबल' (Force of Friction) हे शुद्ध विज्ञान काम करत असतं.

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