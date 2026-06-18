क्रीडा विश्वातील 'शू सायन्स': खेळाडूंच्या बुटांचे तळवे प्रत्येक खेळानुसार का बदलतात ? जाणून घ्या त्यामागचं विज्ञान!

खेळाच्या मैदानात खेळाडूंची कामगिरी जितकी महत्त्वाची असते, तितकाच महत्त्वाचा असतो त्यांचा गियर!फुटबॉलपटूंचे खिळे असलेले बूट असोत की बॅडमिंटनपटूंचे रबरी सपाट बूट; प्रत्येक खेळाडूच्या बुटांची रचना वेगळी असते. यामागे फॅशन नसून 'घर्षणबल' (Force of Friction) हे शुद्ध विज्ञान काम करत असतं. .घर्षणाचा गतीवर काय परिणाम होतो ?जेव्हा कोणतेही दोन पृष्ठभाग एकमेकांच्या संपर्कात येतात,तेव्हा त्यांच्यात नेहमीच घर्षण होत असतं. जर त्यापैकी एक किंवा दोन्ही पृष्ठभाग गतिशील असतील, तर हे घर्षणबल नेहमी गतीच्या विरुद्ध दिशेने काम करतं..ओबडधोबड पृष्ठभाग - घर्षणबल जास्त परिणामी गतीला विरोध जास्त आणि वेग कमी.गुळगुळीत पृष्ठभाग - घर्षणबल कमी परिणामी गतीला विरोध कमी आणि वेग जास्त. जसे की गुळगुळीत पृष्ठभागावर फारसं घर्षण नसल्यामुळे पाय घसरून पडण्याची शक्यता वाढते. म्हणूनच केळीच्या सालीवरून पाय घसरून आपण थेट खाली पडतो. चालताना पायांना जमिनीवर पकड मिळवण्यासाठी घर्षणाची अत्यंत गरज असते..खेळाच्या गरजेनुसार बदलतात बुटांचे तळवे (Soles)कोणत्याही खेळात पायांची जमिनीवरची पकड (Grip) सर्वात महत्त्वाची असते. त्यामुळे खेळाच्या आवश्यकतेनुसार आवश्यक तितकं घर्षण पुरवण्यासाठी बुटांचे तळवे तयार केले जातात.१. क्रिकेट आणि फुटबॉल: खिळे असणारे बूट (Spikes)क्रिकेट आणि फुटबॉल हे खेळ अनेकदा पाऊस किंवा ओल्या मैदानावरही खेळले जातात. अशा वेळेस निसरड्या झालेल्या मैदानावर खेळाडूंची पकड सुटू नये आणि ते घसरू नयेत, यासाठी त्यांच्या बुटांच्या तळव्यांना खिळे किंवा छोटे उंचवटे असतात.२.बॅडमिंटन, बास्केटबॉल, टेबल टेनिस: सपाट रबरी तळवेया खेळांमध्ये खेळाडूंना गुळगुळीत पृष्ठभागावर अत्यंत चपळ हालचाली कराव्या लागतात. कमी वेळेत दिशा बदलणे आणि वेगातले चढउतार नियंत्रित करण्यासाठी इथे जास्त घर्षणाची गरज असते. म्हणून या खेळांतील बुटांचे तळवे सपाट आणि रबरापासून बनवलेले असतात.३.एथलेटिक्स (धावपटू): नक्षीदार रबराचे तळवेधावपटूंना (Runners) खूप वेगाने धावावे लागते, मात्र त्यांना खेळाडूंप्रमाणे सारखी दिशा बदलावी लागत नाही. जास्त घर्षण त्यांच्या वेगात अडथळा ठरू शकतं. त्यामुळे वेगाशी तडजोड न करता, ट्रॅकवरची पकड मजबूत राहील इतपतच घर्षणाची त्यांना गरज असते. म्हणूनच धावपटूंच्या बुटांचे तळवे नक्षीदार रबराचे असतात..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.