तमिळनाडूतील बुची बाबू क्रिकेट स्पर्धेत मुंबई संघातून श्रेयस अय्यर; तर झारखंड संघातून इशान किशन खेळणार

Shreyas Iyer from Mumbai team and Ishan Kishan will play from Jharkhand Buchi Babu Cricket Tournament in Tamil Nadu sakal

सकाळ वृत्तसेवा मुंबई : देशांतर्गत प्रथम श्रेणी क्रिकेट मोसम सुरू होण्याअगोदरची मोसमपूर्व स्पर्धा म्हणून तमिळनाडूतील बुची बाबू क्रिकेट स्पर्धा प्रसिद्ध आहे. या स्पर्धेत मुंबई संघातून श्रेयस अय्यर; तर झारखंड संघातून इशान किशन खेळणार आहे.