गिलला गंभीर दुखापत; इंग्लंड विरुद्धच्या कसोटी मालिकेला मुकणार?

भारतीय संघाचा युवा सलामीवीर शुबमन गिल दुखापतग्रस्त झाल्याचे समोर येत आहे. या दुखापतीमुळे इंग्लंड विरुद्धच्या कसोटी सामन्याला त्याला मुकावे लागू शकते. भारत आणि इंग्लंड यांच्यात पाच सामन्यांची कसोटी मालिका नियोजित आहे. वर्ल्ड टेस्ट चॅम्पियनशिपनंतर विराट कोहलीच्या नेतृत्वाखालील संघाला इंग्लंड विरुद्ध मोठे चॅलेंज असेल. या मालिकेपूर्वी टीम इंडियाला मोठा धक्का बसलाय. शुबमन गिलच्या जागी अभिमन्यू मिथुन याला मुख्य टीममध्ये स्टँड बाय खेळाडू म्हणून सहभागी करुन घेण्यात येऊ शकते. (Shubman Gill has sustained a leg injury that makes him a doubt for Indias first Test vs England)

भारतीय क्रिकेट बोर्डाच्या (BCCI) एका वरिष्ठ अधिकाऱ्याने नाव उघड न करण्याच्या अटींवर दिलेल्या माहितीनुसार, शुबमन गिल इंग्लंड विरुद्धच्या मालिकेतूनच बाहेर निघू शकतो. मालिकेला अद्याप एक महिन्याचा अवधी आहे. पण त्याची दुखापत गंभीर असल्यामुळे तो कसोटी मालिकेत खेळू शकेल, असे वाटत नाही. त्याला यातून सावरायला खूप वेळ लागू शकतो, असेही या अधिकाऱ्याने म्हटले आहे. शुबमन गिलने दुखापतीमुळे आगामी कसोटी मालिकेतून माघार घेतली तरी भारतीय संघाकडे मयांक अग्रवाल आणि लोकेश राहुलच्या रुपात अन्य पर्याय उपलब्ध आहेत.

