Smriti Mandhana-Palash Wedding Called Off : स्मृती-पलाशचं लग्न कायमचं रद्द! पण Instagram का बनलंय पर्सनल लाइफचं न्यूज बुलेटिन?

Instagram centric life reasons : डिजिटल युगात लव स्टोरी आता स्क्रिनवर येत आहेत. एकेकाळी पत्र, फोन किंवा प्रत्यक्ष भेटींमधून व्यक्त होणारे भाव आज इंस्टाग्रामच्या स्टोरीज आणि पोस्ट्समध्ये कैद होत आहेत. भारतीय महिला क्रिकेटर स्मृती मानधना आणि संगीतकार पलाश मुच्छल यांच्या लग्न रद्द होण्याच्या बातमीने हे वास्तव पुन्हा एकदा जगासमोर आणले आहे..७ डिसेंबरला स्मृतीने इंस्टाग्राम स्टोरीवर स्पष्ट केले, "गेल्या काही दिवसांत माझ्या वैयक्तिक आयुष्याबद्दल अनेक अफवा पसरल्या आहेत. मी स्वतः सत्य सांगते, आमचे लग्न रद्द झाले आहे. कृपया हे प्रकरण इथेच संपवा." यानंतर अवघ्या काही मिनिटांत पलाशनेही स्टोरी शेअर केली, "मी माझ्या आयुष्यात पुढे जाण्याचा निर्णय घेतला आहे. निराधार अफवांवर प्रतिक्रिया देणे कठीण आहे. हे माझ्या आयुष्यातील सर्वात आव्हानात्मक काळ आहे. मी माझ्या मूल्यांवर ठाम राहीन." त्याने अफवा पसरवणाऱ्यांविरुद्ध कायदेशीर कारवाईचा इशारा दिला आणि समाजाला चुकीच्या बातम्यांपासून सावध राहण्याचे आवाहन केले..हे केवळ एक उदाहरण नाही. क्रिकेट विश्वात अशा घटना वारंवार घडत आहेत. हार्दिक पांड्याने माजी पत्नी नताशा स्टॅनकोविचसोबतच्या ब्रेकअपची पुष्टी इंस्टाग्रामवर केली, तर युजवेंद्र चहल आणि धनश्री वर्मानेही त्यांच्या नात्यातील दुराव्याची माहिती याच प्लॅटफॉर्मवर दिली. बॉलीवूडपासून क्रिकेटपर्यंत, सेलिब्रिटींच्या वैयक्तिक आयुष्यातील महत्त्वाचे क्षण आता मीडिया आऊटलेट्सपर्यंत पोहोचण्यापूर्वीच फॉलोअर्सच्या स्क्रिनवर येतात..नातेसंबंधांच्या घोषणा इतक्या इंस्टाग्राम-केंद्रित का झाल्या?पण प्रश्न हा आहे की नातेसंबंधांच्या घोषणा इतक्या इंस्टाग्राम केंद्रित का झाल्या? उत्तर सोपे आहे हे प्लॅटफॉर्म थेट, झटपट आणि लाखो लोकांपर्यंत पोहोचण्याचे माध्यम आहे. जनरेशन Z आणि मिलेनियल्ससाठी इंस्टाग्राम हे दैनंदिन जीवनाचा भाग आहे. अफवा पसरू नयेत म्हणून सेलिब्रिटी स्वतः अचूक माहिती शेअर करतात. हे 'न्यूज बुलेटिन'सारखे काम करते, जिथे फिल्टर न केलेली माहिती मिळते. तज्ज्ञांच्या मते, सोशल मीडिया हे वैयक्तिक ब्रँडिंगचे साधन बनले आहे. ब्रेकअप असो वा साखरपुडा, हे पोस्ट्स चाहत्यांशी भावनिक जोड निर्माण करतात आणि मीडिया कव्हरेज नियंत्रित ठेवतात..मात्र याचे दुष्परिणामही आहेत. पलाशने म्हटल्याप्रमाणे, कन्फर्म न केलेल्या, व्यू वाढवण्यासाठी पसरवल्या जाणाऱ्या अफवा जखमा देतात. जगभरात अशा पोस्ट्समुळे ट्रोलिंग आणि मानसिक तणाव वाढतो. तरीही, इंस्टाग्राम हे नात्यांचे डिजिटल डायरी बनले आहे. प्रेम संपले तरी पोस्ट्स सुरू राहतात, कारण आजचा सोशल शेअरिंगमध्ये विश्वास ठेवतो. हे ट्रेंड कायम राहील की बदलेल? वेळच सांगेल, पण सध्या इंस्टाग्राम हे हृदयाच्या बातम्यांचे केंद्र आहे..