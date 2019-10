सौरव गांगलींची बीसीसीआयच्या अध्यक्षपदी नियुक्ती; जय शहा सचिव

मुंबई : माजी क्रिकेटपटू ब्रिजेश पटेल यांचे नाव जवळपास निश्चित होत असताना नाट्यमय घडामोडीनंतर बीसीसीआयच्या अध्यक्षपदी माजी कर्णधार सौरव गांगुली याची बिनविरोध निवड झाली आहे.

हम जहा जाते है वहा के कॅप्टन होते है!

तसेच केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांचे पुत्र जय शहा यांची सचिनवपदी नियुक्ती करण्यात आली आहे. तर भाजपचे मंत्री आणि बीसीसीआयचे माजी अध्यक्ष अनुराग ठाकूर यांचे भाऊ अरुण धुमाळ यांची खजिनदार म्हणून नियुक्ती करण्यात आलेली आहे.

Sourav Ganguly after filing his nomination for post of BCCI President, in Mumbai: To be in a position where I can make a difference along with team would be extremely satisfying. Hopefully in next few months we can put everything in place & bring back normalcy in Indian cricket. pic.twitter.com/s3FGUa11r9

