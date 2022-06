सौरभ गांगुलीचा BCCI अध्यक्षपदाचा राजीनामा; नवी इनिंग करणार सुरू?

मुंबई : बीसीसीआय अध्यक्ष सौरभ गांगुलीने आपला अक्ष्यक्षपदाचा राजीनामा दिल्याची शक्यता त्याच्या नव्या ट्विटमुळे निर्माण झाली आहे. त्याने आपल्या नव्या ट्विटमध्ये आपण काहीतरी नवीन सुरू करणार असल्याचे सांगितले आहे. लोढा समितीच्या शिफारसीनुसार ज्यावेळी तुम्ही बीसीसीआयमध्ये एखाद्या पदावर असेपर्यंत दुसरी कोणताही गोष्ट तुम्ही करून शकत नाही. त्यामुळे लाभाच्या पदाचा मुद्दा उपस्थित होऊ शकतो. दरम्यान, सौरभ गांगुलीने आपल्या पोस्टमध्ये नव्या इनिंगचे संकेत दिले आहेत. त्यामुळे त्याने बीसीसीआयचा राजीनामा तर दिला नाही ना अशी चर्चा सुरू झाली आहे. (Sourav Ganguly Resign From BCCI President post Will May Start New Inning)

हेही वाचा: कर्णधार बावुमाचा इशारा; उमरानसारख्यांची गोलंदाजी खेळतच मोठे झालोय

सौरभ गांगुलीने आपल्या ट्विटरवर एक पोस्ट शेअर केली आहे. या पोस्टमध्ये तो म्हणतो की, '2022 मध्ये मला क्रिकेट जगतात 30 वर्षे पूर्ण होत आहेत. मी माझा क्रिकेटचा प्रवास 1992 मध्ये सुरू केला होता. क्रिकेटने मला खूप काही दिले आहे. सर्वात महत्वाचे म्हणजे तुमच्या सर्वांचा पाठिंबा मला मिळाला. माझ्या या प्रवासात माझ्यासोबत असणाऱ्या प्रत्येक व्यक्तीचे, मला समर्थन देणाऱ्या आणि मला मदत करणाऱ्या प्रत्येकाचे मी आभार मानतो. तुमच्यामुळेच मी इथं पर्यंत पोहचलो आहे. आज मी काहीतरी नवीन करण्याची योजना आखत आहे. याचा फायदा लोकांना होईल. माझ्या या प्रवासात तुमचा पाठिंबा मला मिळेल अशी आशा आहे.'

सौरभ गांगुलीच्या पोस्टमधील शेवटच्या ओळी लोकांसाठी काहीतरी करायचं आहे अशा आहेत. त्यामुळे तो राजकारणात जाणार का अशी देखील चर्चा सुरू झाली आहे. काही दिवसांपूर्वीच सौरभ गांगुली आणि देशाचे गृहमंत्री अमित शहा यांची भेट झाली होती. तसेच गांगुलीने त्यानंतर बंगालच्या मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जींजी देखील भेट घेतली होती. त्यावेळी त्याने ही सदिच्छा भेट असल्याचे सांगत विषय गोल केला होता.

हेही वाचा: Asia Cup Hockey : भारताने जपानला मात देत पटकावले कांस्य पदक

बीसीसीआय अध्यक्ष सौरभ गांगुली आणि सचिव जय शहा यांच्या पदाचा कार्यकाळ समाप्त होणार आहे. त्यामुळे सौरभ गांगुली आता नव्या भुमिकेत दिसण्याची शक्यता आहे. हे दोघेही आयसीसीच्या संचालक पदासाठी इच्छुक आहेत. या पदासाठी या दोघांमध्येच चुरस निर्माण झाली आहे.