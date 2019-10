INDvsSA : पोरं कसोटी खेळतात की वनडे? आफ्रिकेला 384 धावांची गरज

विशाखापट्टणम : पहिल्या कसोटीत विजय मिळवण्याकरता भारतीय संघाची धडपड सामन्याच्या चौथ्या दिवशी चालू राहिली. दक्षिण आफ्रिकेचा पहिला डाव 431 धावांपर्यंत ताणला गेला. भारताच्या हाती 71 धावांची आघाडी लागली. पहिल्या डावात धडाकेबाज शतक करणार्‍या रोहित शर्माने दुसर्‍या डावातही शतक ठोकून कमाल केली. चेतेश्वर पुजारा (81 धावा) सह रोहित शर्माने केलेल्या मोठ्या भागीदारीने भारताला दुसर्‍या डावात 4 बाद 323 असा टप्पा गाठता आला. एकूण आघाडी 394 धावांची हाती आली असताना डाव घोषित केला गेला. चौथ्या दिवशी खेळ संपताना दक्षिण आफ्रिकेने दुसर्‍या डावात 1 बाद 11 अशी सावध मजल मारली. सामन्याच्या शेवटच्या दिवशी पाहुण्या संघाचा दुसरा डाव वेळेत संपवून विजय संपादायचे विचार विराट कोहलीच्या डोक्यात पिंगा घालू लागले आहेत.

अफगाण स्टार महंमद नबीचा मृत्यू; ट्विटरवर खुलासा

चौथ्या दिवशीचा खेळ चालू झाल्यावर उरलेल्या दोन फलंदाजांना बाद करायला अश्विनला कष्ट करावे लागले. केशव महाराजला बाद केल्यावर परत एकदा कोहलीने अश्विनला लगेच गोलंदाजीपासून रोखले जे अनाकलनीय होते. पाच सहा षटकांनंतर अश्विनला चेंडू हाती मिळाल्यावर त्याने रबाडाला पायचित करून दक्षिण आफ्रिकेचा डाव 431 धावांवर संपवला. अश्विनने 46 षटकांचा अथक मारा करत सात फलंदाजांना तंबूत धाडले.

#TeamIndia declare at 323/4 and set a target of 395 for South Africa. Fourth innings to commence soon. 13 overs to be bowled today. Let's do this. #INDvSA pic.twitter.com/JGeCtsvdUq

— BCCI (@BCCI) October 5, 2019