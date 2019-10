INDvsSA : फाफ डू प्लेसिस, एल्गरने किल्ला लढवला; आफ्रिका चार बाद 153

विशाखापट्टणम : पहिल्या कसोटी सामन्यात विशाखापट्टनमला जोरदार पावसाचा अंदाज वर्तवला असताना एकदम कडक उन्हामधे तिसर्‍या दिवशीचा खेळ चालू झाला. कप्तान फाफ डू प्लेसिस आणि डीन एल्गरने सकारात्मक फलंदाजी करून भारतीय संघाला मोठ्या यशापासून लांब ठेवले. तिसर्‍या दिवशी उपहाराला खेळ थांबला तेव्हा एल्गर 76 आणि डू प्लेसी 48 धावांवर नाबाद परतले आणि पाहुण्यांची धावसंख्या 4 बाद 153 अशी झाली होती.

IPL 2020 : चेन्नईचा 'हा' प्रमुख खेळाडूच घेणार निवृत्ती?

तिसर्‍या दिवशीचा खेळ चालू होताना एकदम कडक ऊन होते आणि उकाडाही प्रचंड होता. चिवट फलंदाजीकरता प्रसिद्ध असलेल्या टेंबा बवुमाला इशांत शर्माने पायचित केले तो चेंडू टप्पा पडून आत आला तसेच अपेक्षेपेक्षा थोडा खाली राहिला. ज्या षटकात इशांत शर्माला बवुमाची विकेट मिळाली त्यानंतर लगेचच विराट कोहलीने त्याला बदलून महंमद शमीला गोलंदाजीला का आणले हे समजले नाही.

That will be Lunch on Day 3 of the 1st Test.

South Africa 153/4, trail #TeamIndia (502/7d) by 349 runs.

Updates - https://t.co/67i9pBSlAp #FreedomSeries #INDvSA pic.twitter.com/OhiQuRntc8

— BCCI (@BCCI) October 4, 2019