Sports Bulletin 2nd November : भारताची न्यूझीलंडविरूद्ध विजयाच्या दिशेने वाटचाल ते भारताला ऑस्ट्रेलियात पहिल्या पराभवाला सामोरे जावे लागणार

IND vs NZ And IND A vs AUS A: भारताविरूद्धच्या अंतिम कसोटी सामन्यातील दुसऱ्या डावात दिवसाअंती न्यूझीलंडने ९ विकेट्स गमावत १७१ धावा केल्या आहेत व सामन्यात १४३ धावांची आघाडी घेतली आहे. ऑस्ट्रेलिया 'अ' विरूद्धच्या सामन्यात भारताने ऑस्ट्रेलियाला विजयासाठी २२५ धावांचे लक्ष्य दिले. सामन्याचा शेवटच्या दिवसाचा खेळ शिल्लक असून ऑस्ट्रेलिया विजयाच्या जवळ आहे...आजच्या दिवसभरातील क्रीडा विश्वातील टॉप १० बातम्या जाणून घेऊया..