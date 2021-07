SL vs IND : द्रविड म्हणाला, Playing 11 बेस्टच!

Sri Lanka vs India 2nd T20I : श्रीलंकेविरुद्धच्या दुसऱ्या टी-20 सामन्यासाठी भारतीय संघ सज्ज झालाय. भारतीय संघातील अष्टपैलू खेळाडू क्रुणाल पांड्याला कोरोनाची लागण झाल्यामुळे टीम निवडीचा मोठा पेच टीम मॅनेजमेंट आणि द्रविड यांच्यासमोर आहे. क्रुणाल पांड्याच्या संपर्कात आलेल्या खेळाडूंनाही क्वारंटाईन करण्यात आले असून उपलब्ध संघातून संघ निवडण्याची वेळ टीम इंडियावर आली आहे. श्रीलंका दौऱ्यावरील भारतीय संघाचा प्रशिक्षक राहुल द्रविड याने सामन्यापूर्वी टीम इलेव्हनवर भाष्य केले. (Sri Lanka vs India 2nd T20I Rescheduled match Rahul Dravid On Playing 11 Padikkal Gaikwad Rana and Sakariya debutants)

क्रुणाल पांड्याच्या संपर्कात आलेल्या सर्वांना क्वारंटाईन करावे लागल्याने प्लेइंग इलेव्हनसाठी उपलब्ध असलेल्या खेळाडूमधून संघ निवडावा लागेल. प्रत्येक खेळाडू हा प्रतिभावंत असल्यामुळेच त्याची या दौऱ्यासाठी निवड झाली आहे. टीमच्या संतुलनाबाबत थोडी समस्या नक्की आहे. पण प्लेइंग इलेव्हनमध्ये निवडलेले सर्वच बेस्ट आहेत, असे राहुल द्रविड यांनी मॅचपूर्वी सांगितले. नवोदित या सामन्यात कशी कामगिरी करुन दाखवतात हे पाहणे महत्त्वाचे ठरेल, असेही द्रविडने म्हटले आहे. श्रीलंकेचा कर्णधार शनाकाने टॉस जिंकून पहिल्यांदा बॉलिंग करण्याचा निर्णय घेतलाय. भारतीय संघ पहिल्यांदा बॅटिंग करताना त्यांना किती धावांचे टार्गेट ठेवणार हे पाहणे महत्त्वाचे ठरेल.

India (Playing XI): शिखर धवन (कर्णधार), ऋतूराज गायकवाड, देवदत्त पदिक्कल, संजू सॅमसन (यष्टीरक्षक), नितीश राणा, भुवनेश्वर कुमार, कुलदीप यादव, राहुल चाहर, नवदीप सैनी, चेतन साकारिया, वरुण चक्रवर्ती.

हेही वाचा: Olympics Day 6 : दीपिकाचा 'अचूक वेध', पदकाच्या दृष्टिक्षेपात

श्रीलंका विरुद्धच्या दुसऱ्या टी-20 सामन्यात शिखर धवन खेळण्यासंदर्भात अनेक तर्क वितर्क लढवण्यात आले होते. पण नाणेफेकीसाठी धवनच मैदानात उतरल्याचे पाहायला मिळाले. देवदत्त पडिक्कल खेळण्याबाबत संभ्रम होता. तोही नाणेफेकीनंतर दूर झाला. त्याच्यासह मराठमोळा ऋतूराज गायकवाड, नितीशा राणा आणि चेतन सकारिया हे चार खेळाडू आंतरराष्ट्रीय टी-20 सामन्यात पदार्पण करत आहेत.