SL vs IND : तिसऱ्या वनडेत सुरु झाली पावसाची बॅटिंग!

Sri Lanka vs India 3rd ODI : भारतीय संघाचा कर्णधार शिखर धवनने श्रीलंकेविरुद्धच्या तिसऱ्या आणि अखेरच्या सामन्यात टॉस जिंकून पहिल्यांदा बॅटिंग करण्याचा निर्णय घेतला. तीन सामन्यांच्या मालिकेतील पहिले दोन सामने जिंकून टीम इंडियाने मालिका आधीच खिशात घातलीये. अखेरच्या सामन्यात गोलंदाजीसह फलंदाजीत बदल करण्यात आले आहेत. ईशान किशनच्या जागी संजू सॅमसनची संघात वर्णी लागली आहे. याशिवाय कृष्णाप्पा गौथम, राहुल चाहर, नवदीप सैनी आणि चेतन सकारिया या युवांना संधी मिळाली आहे. मोराठमोळ्या ऋतूराजला टी-20 मालिकेपर्यंत प्रतिक्षाच करावी लागणार आहे. (Sri Lanka vs India 3rd ODI Live Cricket Score Update India Win Toss And bat First Final Result)

पृथ्वी शॉ आणि शिखर धवन या जोडीने भारतीय संघाच्या डावाची सुरुवात केली. धावफलकावर अवघ्या 28 धावा असताना कर्णधार शिखर धवन 11 चेंडूत 13 धावा करुन माघारी फिरला. चमीराने भारताला पहिला धक्का दिला. त्यानंतर पृथ्वी शॉ आणि संजू सॅमसन यांनी भारतीय डाव सावरला. अर्धशतकाला अवघी एका धाव कमी असताना पृथ्वी शॉ बाद झाला. शनाकाने त्याला पायचित केले. 46 चेंडूत 46 धावा करणाऱ्या संजूला जयविक्रमाने तंबूत धाडले. भारतीय संघाने 23 षटकात 147 धावा केल्या असताना पावसाने बॅटिंग सुरु केली. त्यामुळे खेळ थांबवण्यात आलाय.

भारतीय प्लेइंग इलेव्हन : पृथ्वी शॉ, शिखर धवन (कर्णधार), संजू सॅमसन (यष्टीरक्षक), मनिष पांडे, सूर्यकुमार यादव, नितीश राणा, हार्दिक पांड्या, कृष्णाप्पा गौथम, राहुल चाहर, नवदीप सैनी, चेतन सकारिया.