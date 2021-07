राष्ट्रीय बॉक्सिंग स्पर्धेत साताऱ्याच्या सृष्टीचा विजयी 'पंच'

सातारा : बॉक्सिंग फेरडेशन ऑफ इंडिया (Boxing Federation of India) यांच्या वतीने सोनिपत (हरियाना) येथे सुरू असलेल्या चौथ्या ज्युनिअर मुलींच्या राष्ट्रीय बॉक्सिंग स्पर्धेत (National boxing competition) महाराष्ट्र संघातून (Maharashtra Boxing Team) खेळताना सातारा जिल्ह्याची राष्ट्रीय खेळाडू सृष्टी सुनीलकुमार रासकर (National player Srushti Raskar) हिने कास्यपदक (Bronze Medal) पटकावले. या यशामुळे तिची ज्युनिअर एशियन चॅम्पियनशिप सराव शिबिरासाठी निवड झाली आहे. (Srushti Raskar Of Satara Won A Bronze Medal In The National boxing competition Sports News bam92)

पुणे येथे १४ जुलै २०२१ रोजी झालेल्या चाचणी स्पर्धेतून सृष्टी रासकर हिची सोनिपत (हरियाना) येथे होणाऱ्या चौथ्या ज्युनिअर मुलींच्या राष्ट्रीय बॉक्सिंग स्पर्धेसाठी महाराष्ट्र संघामध्ये निवड झाली होती. सोनिपत येथे २६ जुलै रोजी या स्पर्धा सुरू झाल्या. सलामीच्या सामन्यात सृष्टीने आसामला हरवून आपली विजयी वाटचाल सुरू केली. पुढील प्री कॉर्टर सामन्यात तिने उत्तर प्रदेशला हरवून कॉर्टर फायनलमध्ये प्रवेश केला. त्यात हिमाचल प्रदेशला हरवून पदक निश्चित केले. आज झालेल्या सेमिफायनल सामन्यात हरियानाबरोबर झालेल्या अटीतटीच्या सामन्यातून तिने कास्यपदक पटकावले. या यशामुळे तिची ज्युनिअर एशियन चॅम्पियनशिप सराव शिबिरासाठी निवड झाली आहे.

भोसे (ता. कोरेगाव) येथील रहिवासी व कोरेगाव आगारातील वाहक सुनीलकुमार रासकर यांची सृष्टी ही कन्या असून, सध्या ती कुटुंबासह कोरेगाव येथे वास्तव्य करताना सरस्वती विद्यालयात इयत्ता दहावीत शिकत आहे. गेली तीन वर्षे ती सातारा बॉक्सिंग अॅकॅडमीत आंतरराष्ट्रीय बॉक्सिंग प्रशिक्षक सागर जगताप यांच्याकडे नियमित सराव करत आहे. सृष्टीच्या या यशाबद्दल तिचे सातारा जिल्हा बॉक्सिंग संघटनेचे अध्यक्ष राजेंद्र चोरगे, विभागीय सचिव योगेश मुंदडा, अॅकॅडमीचे पदाधिकारी हरीश शेट्टी, रवींद्र होले, संजय पवार, अमर मोकाशी, बापूसाहेब पोतेकर आदी पदाधिकाऱ्यांसह, भीमराव नाळे (कोरेगाव), भोसे, कोरेगाव ग्रामस्थांनी अभिनंदन केले व पुढील वाटचालीसाठी शुभेच्छा दिल्या.

