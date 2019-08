विराटला आता शतके करावीच लागतील; अव्वल स्थानासाठी स्मिथ मागावर 

दुबई : ऑस्ट्रेलियाच्या स्टीव स्मिथ याने ऍशेस मालिकेतील पहिल्या दोन कसोटी क्रिकेट सामन्यांनंतर न्यूझीलंड कर्णधार केन विल्यम्सनला आयसीसी कसोटी क्रमवारीत मागे टाकून दुसरा क्रमांक पटकावला आहे. आता स्मिथ अव्वल स्थानासाठी भारताचा कर्णधार विराट कोहलीच्या मागावर असून, दोघांमध्येकेवळ नऊ गुणांचा फरक राहिला आहे. कोहलीचे अव्वल स्थान कायम असून, त्याचे 922 गुण आहेत. स्मिथचे 913 गुण झाले आहेत. क्रमवारीत फलंदाजांमध्ये चेतेश्‍वर पुजारा हा देखील पहिल्या दहांत असून, त्याचे स्थान चौथे आहे. श्रीलंका कर्णधार दिमुथ करुणारत्ने याने शानदार प्रदर्शनाने पहिल्या दहांत स्थान मिळविले आहे. तो आठव्या क्रमांकावर आला आहे. इंग्लंड कर्णधार ज्यो रुटच्या क्रमांकात घसरण झाली असून, तो नवव्या स्थानावर आला आहे. RANKINGS UPDATE Steve Smith has climbed to No.2 on the @MRFWorldwide ICC Test Rankings! Full details https://t.co/S04CshYuZE — ICC (@ICC) August 19, 2019 गोलंदाजीत ऑस्ट्रेलियाच्या पॅट कमिन्स याचे अव्वल स्थान कायम राहिले आहे. भारताच्या रवींद्र जडेजाने सहावरून पाचव्या क्रमांकावर प्रगती केली, तर अश्‍विनचे दहावे स्थान कायम राहिले आहे. अष्टपैलू खेळाडूंच्या क्रमवारीत जडेजा तिसऱ्या स्थानावर असून, विंडीज कर्णधार जेसन होल्डर आघाडीवर आहे. बांगलादेशाच्या शकिब अल हसनचे दुसरे स्थान आहे. सांघिक क्रमवारीत भारत 113 गुणांसह आघाडीवर असून, न्यूझीलंड (111) दुसऱ्या आणि दक्षिण आफ्रिका (108) तिसऱ्या स्थानावर आहे.

Web Title: Steve Smith Comes Close To Virat Kohli in ICC Test Rankings