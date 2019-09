Ashes 2019 : सनसनाटी स्मिथचा डबल धमाका; आर्चरचा 'भोपळा' 

मॅंचेस्टर : लॉर्डस कसोटीत जोफ्रा आर्चरचा चेंडू मानेवर लागून जायबंदी झालेल्या स्टीव स्मिथने चौथ्या कसोटीत सनसनाटी द्विशतक झळकावित इंग्लंडची नाकेबंदी केली. त्याने दोन डझन चौकारांसह 211 धावांची खेळी केली. आर्चरला पहिल्या डावात 97 धावांच्या मोबदल्यात एकही विकेट मिळाली नाही.

दुसऱ्या दिवशी कांगारूंनी 8 बाद 497 धावसंख्येवर डाव घोषित केला. स्मिथने मालिकेत 500 धावांचा टप्पाही पार केला. 310 चेंडूंत त्याने द्विशतक पूर्ण केले. त्यानंतर हवेत उडी घेत त्याने पंच मारला आणि जल्लोष केला. 191 धावांवर असताना त्याने जॅक लीचला वाईड लॉंगऑफला षटकार खेचला. 199 धावांवर असताना मग स्टुअर्ट ब्रॉडच्या चेंडूवर दोन धावा घेत त्याने द्विशतक पूर्ण केले. अखेर कर्णधार ज्यो रूटने बदली गोलंदाज म्हणून चेंडू हातात घेतला आणि स्मिथला बाद केले. रीव्हर्स स्वीपचा प्रयत्न स्मिथला भोवला.

Steve Smith brings up a superb double hundred

It's his third in Test cricket and his third against England. His Test average is now above 65

Simply incredible #Ashes pic.twitter.com/2em9HHM9SP

— ICC (@ICC) September 5, 2019