Ashes 2019 : ऐ आर्चर, जखमी केलंस पण मला आऊट नाही करु शकलास!

लंडन : इंग्लंड आणि ऑस्ट्रेलिया यांच्यात सुरु असलेल्या ऍशेस मालिकेत दुसऱ्या सामन्यात आर्चरचा तेजतर्रार बाउन्सर लागून ऑस्ट्रेलियाचा माजी कर्णधार स्टिव्ह स्मिथ जखमी झाला. त्याला तिसऱ्या सामन्याला मुकावे लागले. असे असले तरी ''दुसऱ्या सामन्यात तू मला जखमी केलेस पण मला आऊट नाही करु शकलास," असे म्हणत त्याने चौथ्या सामन्यापूर्वी शाब्दिक युद्ध सुरु केले आहे.

चौथ्या कसोटी सामन्याला चार सप्टेंबरपासून सुरवात होणार आहे. या सामन्यासाठी स्मिथने तयारीला सुरवात केली आहे. या सामन्यात आर्चरचे चेंडू खेळण्यासाठी त्याच्या फलंदाजीत काही बदल करणार आहे का? असा प्रश्न विचारल्यावर त्याने स्पष्ट शब्दांत नाही असे उत्तर दिले. तो म्हणाला, ''नाही, मी कोणताही बदल करणार नाही. सगळे बोलत होते की आर्चर मला त्या सामन्यात वरचढ ठरला. मात्र, तो मला बाद करु शकला नाही.''

"There’s been a bit of talk that’s he’s got the wood over me, but he hasn’t actually got me out." - Steve Smith on Jofra Archer #Ashes pic.twitter.com/3iF1vvVh0o

— cricket.com.au (@cricketcomau) August 28, 2019