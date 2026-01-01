T-20 World Cup : नवीन उल हक, नबीचे पुनरागमन; टी-२० विश्वकरंडक स्पर्धेसाठी अफगाणचा संघ जाहीर

काबुल - भारत आणि श्रीलंकेत होणाऱ्या टी-२० विश्वकरंडक क्रिकेट स्पर्धेसाठी अफगाणिस्तानने १५ खेळाडूंच्या संघात वेगवान गोलंदाज नवीन उल हक आणि अष्टपैलू गुलबदिन नबी यांचे पुनरागमन केले आहे.जगप्रसिद्ध लेगस्पिनर राशिद खान याच्याकडे नेतृत्वाची धुरा कायम ठेवण्यात आली असून इब्राहिम झद्रान याची उपकर्णधार म्हणून नियुक्ती करण्यात आली आहे..नवीन उल हकच्या खांद्याला डिसेंबर २०२४ मध्ये दुखापत झाली होती, त्यानंतर तो आंतरराष्ट्रीय क्रिकेटपासून दूर राहिलेला आहे. ऑक्टोबरमधील बांगलादेशविरुद्धच्या मालिकेतून नबीला संघातून वगळण्यात आले होते. आता विश्वकरंडक स्पर्धेसाठी या दोघांसह फझलहक फारुकी याचीही निवड करण्यात आली आहे..गेल्या काही दिवसांपासून आम्ही संघ निवडीवर चर्चा करत होतो आणि त्यानंतर हा संघ निवडला आहे. गुलबदिन नबी हा मॅचविनर खेळाडू आहे. त्याच्या पुनरागमनामुळे संघाचा समतोल वाढला आहे. नवीन उल हकही परतल्यामुळेही संघाची ताकद वाढली आहे, असे अफगाणिस्तानच्या निवड समितीचे प्रमुख अहमद शाह सुलेमानखिल यांनी सांगितले.१५ खेळाडूंच्या या संघात ऑफस्पिनिर मुजीब उर रेहमान याचीही निवड करण्यात आली आहे, मुजीब हा मिस्ट्री स्पिनर म्हणून ओखळला जातो..टी-२० या प्रकारात अफगाणिस्तानचा संघ धोकादायक समजला जातो. गत स्पर्धेत त्यांनी उपांत्य फेरीपर्यंत मजल मारली होती. या वेळी त्यांच्या गटात न्यूझीलंड, दक्षिण आफ्रिका, संयुक्त अरब अमिराती आणि कॅनडा असे संघ आहेत.अफगाणिस्तानची सलामीची लढत ८ फेब्रुवारीला चेन्नईत न्यूझीलंडविरुद्ध होणार आहे. अफगाणिस्तानचा हा संघ वेस्ट इंडीजविरुद्ध तीन टी-२० सामन्यांची मालिका खेळणार आहे..संघ - राशिद खान (कर्णधार), इब्राहिम झद्रान), रेहमतुल्ला गुरबाझ, मोहम्मद इशाक, सेदिकुल्लाह अटल, द्वारविश रसूली, शहिदुल्ला कमाल, अझमतुल्ला ओमरझाई, गुलबदिन नबी, मोहम्मद नबी, नूर अहमद, मुजीब उल रेहमान, नवीन उल हक, फझल हक फारूकी आणि अब्दुला अहमदझाई..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.