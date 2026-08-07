क्रीडा

Champion Surajkumar Chand: सूरजकुमारचे ऐतिहासिक सुवर्णपदक; जागतिक विद्यापीठ स्क्वॉश स्पर्धेमध्ये नेत्रदीपक कामगिरी

Surajkumar Chand Creates History with Gold Medal: भारतीय स्क्वॉशपटू सूरजकुमार चंदने जागतिक विद्यापीठ स्क्वॉश स्पर्धेच्या पुरुष एकेरीत ऐतिहासिक सुवर्णपदक जिंकले. भारताला १६ वर्षांनंतर या स्पर्धेत सुवर्णपदक मिळाले.
Champion Surajkumar Chand

Champion Surajkumar Chand

esakal

सकाळ वृत्तसेवा
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मुंबई: भारताच्या सूरजकुमार चंद याने जागतिक विद्यापीठ स्क्वॉश स्पर्धेमध्ये ऐतिहासिक कामगिरी करताना पुरुष एकेरी गटामध्ये सुवर्णपदकावर मोहर उमटवली. स्पेनच्या मार्टा डोमिंगेझ फर्नांडिझ हिने महिला एकेरी गटात विजेतेपदावर हक्क सांगितला.

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