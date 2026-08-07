Champion Surajkumar Chand: सूरजकुमारचे ऐतिहासिक सुवर्णपदक; जागतिक विद्यापीठ स्क्वॉश स्पर्धेमध्ये नेत्रदीपक कामगिरी

मुंबई: भारताच्या सूरजकुमार चंद याने जागतिक विद्यापीठ स्क्वॉश स्पर्धेमध्ये ऐतिहासिक कामगिरी करताना पुरुष एकेरी गटामध्ये सुवर्णपदकावर मोहर उमटवली. स्पेनच्या मार्टा डोमिंगेझ फर्नांडिझ हिने महिला एकेरी गटात विजेतेपदावर हक्क सांगितला. .सोमय्या विद्याविहार विद्यापीठ यांच्या यजमानपदाखाली भारतीय विद्यापीठ संघटना आणि स्क्वॉश रॅकेट्स फेडरेशन ऑफ इंडिया यांच्या सहकार्याने जागतिक विद्यापीठ स्क्वॉश अजिंक्यपद स्पर्धेचे आयोजन करण्यात आले होते..Nagpur Cyber Fraud: डिलिव्हरी बॉयच्या मुखवट्याआड उभारले ठकबाजांचे साम्राज्य; महिला अटकेत, तिघे फरार; ‘म्युल’ खात्यांच्या रॅकेटचा पर्दाफाश.यजमान देशाकडून खेळणाऱ्या सोमय्या विद्याविहार विद्यापीठातील विद्यार्थी सूरजकुमार चंदने पुरुष एकेरीच्या अंतिम सामन्यात हंगेरीच्या बेनेडेक टाकाक्स याचा ५-११, ११-८, ११-५, ६-११, ११-४ असा पराभव केला. या विजयासह भारताने १६ वर्षांनंतर जागतिक विद्यापीठ स्क्वॉश स्पर्धेत पुरुष एकेरीचे सुवर्णपदक जिंकले. हा भारतीय विद्यापीठीय स्क्वॉशसाठी आणि यजमान संस्थेसाठी ऐतिहासिक क्षण ठरला..महिला एकेरीच्या अंतिम सामन्यात स्पेनच्या मार्टा डोमिंगेझ फर्नांडिझ हिने हाँगकाँग चीनच्या चिंग हेई फंग हिचा ११-३, ११-७, ११-७ असा सरळ गेममध्ये पराभव करून विजेतेपद कायम राखले. विशेष म्हणजे हा विजय तिच्या वडिलांच्या वाढदिवशी मिळाल्याने तिच्यासाठी तो अधिक संस्मरणीय ठरला..Sangli Road Accident : ड्यूटी संपली, भूक लागल्याने नाश्ता शोधायला निघाले अन्...; सांगलीत उड्डाणपुलावर भीषण अपघात, कारच्या धडकेत 24 वर्षीय डॉक्टर तरुणीचा दुर्दैवी अंत.१४ देशांतील खेळाडूंचा सहभागचार दिवस चाललेल्या एकेरी स्पर्धांमध्ये १४ देशांतील विद्यार्थी खेळाडूंनी सहभाग घेतला. उच्च दर्जाच्या सामन्यांमुळे स्पर्धेला विशेष रंगत आली. तसेच उदयोन्मुख खेळाडूंना जागतिक व्यासपीठ उपलब्ध करून देण्याच्या आणि विद्यापीठीय क्रीडांना चालना देण्याच्या सोमय्या विद्याविहार विद्यापीठाच्या वचनबद्धतेची पुन्हा एकदा प्रचीती आली..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.