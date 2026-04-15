Sports News: सूर्याचे भवितव्य जून-जुलै महिन्यात?; इंग्लंड-आयर्लंडमधील मालिकेत सातत्य दाखवावे लागणार

नवी दिल्ली: भारताला सलग दुसऱ्यांदा टी-२० विश्वकरंडक जिंकून देण्यात सूर्यकुमार यादवने कर्णधार म्हणून पराक्रमी कामगिरी केली, परंतु फलंदाज म्हणून तो सातत्याने अपयशी ठरत आहे. २०२८ मधील ऑलिंपिक स्पर्धेत तो संघात असणार की नाही, यासाठी त्याचे भवितव्य जून-जुलै महिन्यात ठरू शकेल..आयपीएल संपल्यानंतर भारतीय संघ जुलै महिन्यात इंग्लंड आणि आयर्लंड दौऱ्यावर जाणार आहे. हा दौरा सूर्यकुमारसाठी कर्णधारपदापेक्षा फलंदाज म्हणून अत्यंत महत्त्वाचा असणार आहे. या दौऱ्यात तो किती सातत्य दाखवतो यावर २०२८ मध्ये होणारी ऑलिंपिक आणि टी-२० विश्वकरंडक स्पर्धांसाठी त्याचे भवितव्य अवलंबून असणार आहे..Sports News: टी-२० विश्वकरंडक विजेत्या संजू सॅमसनला ICC पुरस्कार; मार्च महिन्यासाठी सर्वोत्तम पुरुष क्रिकेटपटू.२०२८ मधील पुढील टी-२० विश्वकरंडक स्पर्धेपर्यंत कर्णधार म्हणून मुख्य प्रशिक्षक गौतम गंभीर यांची पसंती सूर्यकुमारसाठी असू शकेल, परंतु अजित आगरकर यांची निवड समिती कसा विचार करते, हे महत्त्वाचे आहे. सूर्यकुमारचे वय हासुद्धा महत्त्वाचा घटक ठरू शकेल. २०२८ पर्यंत तो ३८ वर्षांचा असेल..सूर्यकुमार सध्याचा भारतीय टी-२० कर्णधार आहे, परंतु फलंदाज म्हणून त्याने सातत्य दाखवणेही तेवढेच महत्त्वाचे आहे. इंग्लंड आणि आयर्लंड दौऱ्यातील टी-२० मालिकांमध्ये तो निश्चितच देशाचे नेतृत्व करेल, परंतु त्यानंतर संघातील त्याचे स्थानाचे अवलोकन फलंदाजीतील कामगिरीवर केले जाईल, असे मत बीसीसीआयच्या सूत्रांनी व्यक्त केले.२०२५ मध्येही सूर्यकुमारचा फॉर्म घसरला होता. त्याचा स्ट्राइक रेट १२० च्या खाली आला होता. यात त्याला एकही अर्धशतक करता आले नव्हते. २०२६ मध्ये त्याने १६० पेक्षा अधिक स्ट्राइक रेटने धावा केल्या. यात चार अर्धशतकांचा समावेश आहे..Premium| आयपीएलचा झगमगाट की मृगजळ? क्रिकेटपटू व्हायचंय? आधी खिशाचा आणि संघर्षाचा 'हा' हिशोब तपासा.टी-२० विश्वकरंडक स्पर्धेत त्याने सलामीच्या सामन्यात अमेरिकेविरुद्ध अर्धशतकी खेळी साकार केली होती. त्यानंतर मात्र दक्षिण आफ्रिकेविरुद्ध १८, वेस्ट इंडीजविरुद्ध १८, इंग्लंडविरुद्धच्या उपांत्य सामन्यात ११ धावाच करता आल्या. न्यूझीलंडविरुद्ध अंतिम सामन्यात त्याला भोपळाही फोडता आला नव्हता..'आयपीएल'मधून नवे पर्यायसध्या सुरू असलेल्या आयपीएलमधून अनेक नवोदित खेळाडू चमक दाखवत असताना तसेच मधल्या फळीत श्रेयस अय्यरसारखा पर्याय असताना सूर्यकुमारला सातत्याने धावा करणे आवश्यक झाले आहे.आयर्लंडविरुद्ध वैभवला संधी?टी-२० प्रकारात भारतीय संघात स्थान मिळवण्याच्या उंबरठ्यावर असलेल्या वंडरबॉय वैभव सूर्यवंशीला आयर्लंडविरुद्ध संधी मिळण्याची शक्यता अधिक असल्याची चर्चा केली जात आहे. निवड समितीकडून संभाव्य ३५ खेळाडूंची यादी तयार करण्यात येत असून, त्यात वैभवचा समावेश असल्याचे समजते. वैभवची निवड झाली आणि प्रत्यक्ष खेळण्याची संधी मिळाली, तर सर्वांत लहान वयात आंतरराष्ट्रीय क्रिकेट पदार्पण करण्याचा सचिन तेंडुलकरचा विक्रम तो मोडू शकेल. सचिनने १६व्या वर्षी कसोटी पदार्पण केले होते. वैभव आता १५ वर्षांचा आहे..वैभवला संधी देण्यासाठी निवड समितीसमोर काही मालिकांचे पर्याय आहेत. इंग्लंड-आयर्लंड दौरा, त्यानंतर भारतीय संघ झिम्बाब्वेत खेळणार आहे, तसेच वेस्ट इंडीजविरुद्ध मायदेशातील टी-२० मालिका आणि सप्टेंबर महिन्यात जपान येथे होणाऱ्या आशिया स्पर्धा होणार आहेत.