t 20 world cup ben stokes and jofra archer get chance in england team sakal

सकाळ वृत्तसेवा लंडन : अष्टपैलू खेळाडू बेन स्टोक्स व वेगवान गोलंदाज जोफ्रा आर्चर हे सध्या दुखापतीमुळे आंतरराष्ट्रीय क्रिकेटपासून दूर आहेत; मात्र या दोन्ही प्रमुख खेळाडूंना इंग्लंडच्या टी-२० संघात स्थान देण्यात येईल. या दोघांसाठी संघाचे दरवाजे नेहमीच उघडे असतील, असे स्पष्ट मत इंग्लंडच्या क्रिकेट संघाचे प्रशिक्षक मॅथ्यू मॉट यांनी गुरुवारी व्यक्त केले. मॅथ्यू मॉट हे इंग्लंडच्या टी-२० व एकदिवसीय संघाचे प्रशिक्षक आहेत. बेन स्टोक्स याच्या गुडघ्यावर नोव्हेंबर महिन्यात शस्त्रक्रिया करण्यात आली. भारत-इंग्लंड यांच्यामध्ये आगामी काळात पाच कसोटी सामन्यांच्या मालिकेचे आयोजन करण्यात येणार आहे. या महत्त्वाच्या मालिकेपर्यंत तो तंदुरुस्त होण्याच्या प्रयत्नात आहे. जोफ्रा आर्चर एल्बोच्या दुखापतीमुळे मार्च महिन्यापासून आंतरराष्ट्रीय क्रिकेट खेळलेला नाही. मॅथ्यू मॉट सध्या वेस्ट इंडीजविरुद्धच्या मालिकेसाठी इंग्लंडच्या संघाला मार्गदर्शन करीत आहेत. या वेळी ते म्हणाले, बेन स्टोक्स हा अष्टपैलू खेळाडू आहे. तो मॅचविनर आहे. त्याच्यामुळे संघाचा समतोल राखला जातो.