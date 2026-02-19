क्रीडा

T20 World Cup : दक्षिण आफ्रिका संघाचे निर्भेळ यश; संयुक्त अरब अमिरातीचा पराभव; साखळीत सलग चौथा विजय

दक्षिण आफ्रिकन संघाने चार विजय व आठ गुणांसह पहिले स्थान कायम राखले.
T20 world cup

T20 world cup

sakal

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

नवी दिल्ली - गत उपविजेत्या दक्षिण आफ्रिकन क्रिकेट संघाने यंदाच्या टी-२० विश्‍वकरंडकातील 'ड' गटातील साखळी फेरीमध्ये चारही लढतींत विजय संपादन करीत निर्भेळ यश संपादन केले. दक्षिण आफ्रिकन संघाने सोमवारी संयुक्त अरब अमिराती संघावर सहा विकेट व ४० चेंडू राखून मात केली.

Loading content, please wait...
South Africa
UAE
T20 Cricket World Cup
Cricket Match

Related Stories

No stories found.