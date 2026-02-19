T20 World Cup : दक्षिण आफ्रिका संघाचे निर्भेळ यश; संयुक्त अरब अमिरातीचा पराभव; साखळीत सलग चौथा विजय

नवी दिल्ली - गत उपविजेत्या दक्षिण आफ्रिकन क्रिकेट संघाने यंदाच्या टी-२० विश्वकरंडकातील 'ड' गटातील साखळी फेरीमध्ये चारही लढतींत विजय संपादन करीत निर्भेळ यश संपादन केले. दक्षिण आफ्रिकन संघाने सोमवारी संयुक्त अरब अमिराती संघावर सहा विकेट व ४० चेंडू राखून मात केली..दक्षिण आफ्रिकन संघाने चार विजय व आठ गुणांसह पहिले स्थान कायम राखले. तसेच संयुक्त अरब अमिराती संघाला चारपैकी फक्त एका लढतीत विजय संपादन करता आला. त्यामुळे दोन गुणांवरच त्यांना समाधान मानावे लागले.आफ्रिकन गोलंदाजांच्या प्रभावी कामगिरीसमोर संयुक्त अरब अमिराती संघाला २० षटकांमध्ये सहा बाद १२२ धावांपर्यंतच मजल मारता आली. त्यामुळे १२३ धावांचे माफक आव्हान दक्षिण आफ्रिकन संघासमोर उभे ठाकले. एडन मार्करम व क्विंटन डी कॉक या जोडीने ३२ धावांची भागीदारी रचली..हैदर अलीच्या गोलंदाजीवर एडन मार्करम २८ धावांवर बाद झाला. मुहम्मद जवादुल्लाने क्विंटन डी कॉक याला १४ धावांवर बाद करीत दक्षिण आफ्रिकेचा पाय खोलात नेला. रायन रिकल्टन व डेवाल्ड ब्रेविस या जोडीने ४९ धावांची भागीदारी करताना आक्रमक फटकेबाजी केली..संक्षिप्त धावफलक -संयुक्त अरब अमिराती - २० षटकांत सहा बाद १२२ धावा (आर्यांश शर्मा १३, मुहम्मद वासीम २२, आलीशून शराफू ४५, मुहम्मद अरफान ११, कॉर्बिन बॉश ३/१२, ॲनरिक नॉर्किया २/२८) पराभूत वि. दक्षिण आफ्रिका - १३.२ षटकांत चार बाद १२३ धावा (एडन मार्करम २८, क्विंटन डी कॉक १४, रायन रिकल्टन ३०, डेवाल्ड ब्रेविस ३६).कॉर्बिन बॉचची प्रभावी गोलंदाजीदक्षिण आफ्रिकन संघाने नाणेफेक जिंकून प्रथम क्षेत्ररक्षण करण्याचा निर्णय घेतला. आलिशान शराफूच्या ४५ धावा वगळता संयुक्त अरब अमिरातीच्या इतर फलंदाजांना मोठी धावसंख्या उभारता आली नाही. मध्यमगती गोलंदाज कॉर्बिन बॉश याने १२ धावा देत तीन फलंदाज बाद करीत प्रभावी गोलंदाजी केली. त्याचीच सामनावीर म्हणून निवड करण्यात आली. ॲनरिक नॉर्कियाने दोन, तर जॉर्ज लिंडेने एक फलंदाज बाद केला..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.