T20 WC PAKvsAUS Live : अपराजित पाकसमोर कांगारु जिंकतील?

PAK vs AUS Live Score ICC T20 World Cup 2021: Wicket by Wicket Commentary of Pakistan vs Australia Match : टी 20 वर्ल्ड कप स्पर्धेतील दुसऱ्या सेमी फायनलमध्ये पाकिस्तान आणि ऑस्ट्रेलिया यांच्यात लढत रंगली आहे. दुबईच्या मैदानातून विजय धडाका सुरु केलेल्या पाकिस्तानने या स्पर्धेत अद्याप एकही सामना गमावलेला नाही. ऑस्ट्रेलियाचा संघ त्यांची विजयी घोडदौड रोखून फायनल गाठणार की? पाकिस्तानच भारी ठरणार हे पाहणे महत्त्वाचे ठरणार आहे.

पाहा सामन्याचे लाइव्ह अपडेट्स

असे आहेत दोन्ही संघ

Pakistan (Playing XI): मोहम्मद रिझवान (यष्टीरक्षक), बाबर आझम (कर्णधार), फखर झमान, मोहम्मद हाफिझ, असिफ अली, शदाब खान, इमाद वासीम, हसन अली, हॅरिस रौफ, शाहीन आफ्रिदी।

Australia (Playing XI): डेविड वॉर्नर, अरॉन फिंच (कर्णधार), मिशेल मार्श, स्टिव्ह स्मिथ, ग्लेन मॅक्सवेल, मार्कस स्टॉयनिस, मॅथ्यू वेड (यष्टीरक्षक) पॅट कमिन्स, मिशेल स्टार्क, अडम झम्पा, जोश हेजलवूड

ऑस्ट्रेलियन कर्णधार फिंचने नाणेफेक जिंकून घेतला क्षेत्ररक्षणाचा निर्णय