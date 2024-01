T20 World Cup 2024 Schedule : टी-20 वर्ल्ड कपमध्ये टीम इंडियाचा पहिला सामना आयर्लंडशी! तर 'या' दिवशी पाकिस्तानशी रंगणार थरार?

2024 च्या टी-20 वर्ल्ड कप स्पर्धेत एकूण 20 संघ सहभागी होणार आहेत. प्रत्येकी 5 संघांचे चार गट असतील. प्रत्येक गटातील टॉप-2 संघ सुपर-8 टप्प्यात पोहोचतील. प्रत्येकी चार संघांचे दोन गट असतील. येथे प्रत्येक संघ आपापल्या गटातील संघांविरुद्ध प्रत्येकी एक सामना खेळेल. म्हणजेच या टप्प्यातही प्रत्येक संघाचे तीन सामने होतील. यानंतर टॉप-2 संघ उपांत्य फेरीत पोहोचतील.

असे असू शकते टीम इंडियाचे वेळापत्रक

5 जून: भारत विरुद्ध आयर्लंड (न्यूयॉर्क)

9 जून: भारत विरुद्ध पाकिस्तान (न्यूयॉर्क)

12 जून: भारत विरुद्ध यूएसए (न्यूयॉर्क)

15 जून: भारत विरुद्ध कॅनडा (फ्लोरिडा)

(This could be the schedule of Team India)