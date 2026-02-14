T20 World Cup : पाकिस्तानचा सराव तर भारताचा प्रवास; रविवारच्या सामन्याची उत्सुकता वाढली

कोलंबो - नामिबियासमोरचा सामना संपवून योग्य विश्रांती घेऊन मगच भारतीय संघाने दिल्ली सोडले. खास विमानाने दिल्लीच्या विमानतळावरून संध्याकाळी ६च्या सुमारास हवेत उड्डाण केले आणि भारतीय संघ रात्री १०च्या सुमारास कोलंबोच्या विमानतळावर उतरला. दुसरीकडे पाकिस्तान संघाने अगदी त्याच वेळेत कोलंबोत सराव करणे पसंत केले. भारत-पाकिस्तान सामन्यावरचे अनिश्चिततेचे मळभ दूर झाल्यावर आता रविवारच्या सामन्याची उत्सुकता वाढली आहे..भारत वि. पाकिस्तान सामना एकदा तरी मैदानात हजर राहून अनुभवायचा आहे, अशी तीव्र इच्छा बरेच क्रिकेटप्रेमी बोलून दाखवतात. भारतात पाकिस्तान येऊन खेळायचा प्रश्नच येत नसल्याने परदेशात जाऊन हा सामना बघणे सगळ्यांना शक्य होत नाही. त्यातल्या त्यात श्रीलंका किंवा दुबईला जाऊन ही लढत अनुभवणे शक्य होऊ शकते..फक्त त्यासाठी अगोदर केलेले नियोजन महत्त्वाचे ठरते. ज्यांना उशिराने जाग आली आहे त्यांच्यासाठी विमानाची तिकिटे, हॉटेलचे दर गगनाला भिडले आहेतच, वर सामन्याच्या तिकिटांचे भयानक दर कानावर यायला लागले आहेत. नेहमीप्रमाणे कुणी तिकीट देता का, तिकिटाचे संवाद श्रीलंकेत उतरल्यापासून कानावर पडू लागले आहेत.नेदलँडस्समोरच्या पहिल्या सामन्यात धडपडत विजय मिळवल्यावर पाकिस्तान संघाने थोडा सुधारित खेळ करून अमेरिकेसमोरचा सामना सहजी जिंकला. दोन सामने श्रीलंकेत खेळल्याने आणि पाच सराव सत्रे केल्याने पाकिस्तानी संघाला स्थानिक वातावरणाचा अंदाज लागला आहे. त्याचा किंचित फरक भारतासमोर खेळताना पडू शकतो..पाकिस्तानी पत्रकार साहीबजादा फरहानचे तोंड भरून कौतुक करत आहेत. अमेरिकेसमोर खेळताना फरहानने चमक दाखवली, तसेच दुबईतील आशिया कप अंतिम सामन्यातही फरहाननेच भारतासमोर चांगली फलंदाजी केली होती, अशी आठवण पाकिस्तानी पत्रकार मुद्दाम करून देत होते. म्हणजेच पाकिस्तान संघातील प्रमुख फलंदाज म्हणून बाबर आझम नव्हे तर साहीबजादा फरहानकडे सगळे अपेक्षेने बघू लागले आहेत, असे दिसते..टी-२० विश्वचषक यजमानपदापेक्षा भारत-पाकिस्तान सामन्याने श्रीलंकन पर्यटनाला वेगळीच चालना मिळाली आहे. कोलंबोतील सर्व हॉटेलस् खचाखच भरून गेली आहेत. खाण्याच्या जागांना भरपूर गर्दी व्हायला लागली आहे. जुगाराचा छंद असणाऱ्या लोकांचे पाय कोलंबोतील कॅसिनोकडे वळू लागले आहेत.मोठ्या श्रीलंकन माजी खेळाडूंची मालकी असलेल्या मिनिस्ट्री ऑफ क्रॅबसारख्या अतिमहाग रेस्टॉरंटला टेबल बुक करून जेवायला रांग लागली आहे. टॅक्सी, रिक्षा सगळ्यांना भरपूर व्यवसाय करायला मिळत असल्याने श्रीलंकन लोकांच्यात आनंदी वातावरण दिसू लागले आहे. आता प्रतीक्षा आहे ती रविवार संध्याकाळची..रविवारच्या सामन्यावर पावसाचे पाणी?बंगालच्या उपसागरात दक्षिणपूर्व दिशेला कमी दाबाचा पट्टा १५ तारखेला तयार होतोय, त्यामुळे कोलंबोत या दिवशी पावसाची शक्यता श्रीलंका हवामान विभागाने पत्रकाद्वारे व्यक्त केली आहे. याच दिवशी भारत-पाक सामना नियोजित आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.