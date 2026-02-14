क्रीडा

Sunil Gavaskar : पाकविरुद्ध कुलदीपच्या समावेशाची अपेक्षा; सुनील गावसकर यांचे मत, अर्शदीप बाहेर जाण्याचे संकेत

भारतीय क्रिकेट संघाचा पुढील सामना येत्या १५ फेब्रुवारीला पाकिस्तानविरुद्ध होणार आहे.
sunil gavaskar and kuldeep yadav

sakal

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

नवी दिल्ली - भारतीय क्रिकेट संघाचा पुढील सामना येत्या १५ फेब्रुवारीला पाकिस्तानविरुद्ध होणार आहे. पाकिस्तानविरुद्धच्या लढतीसाठी डावखुरा फिरकी गोलंदाज कुलदीप यादव याचा भारतीय संघात समावेश होण्याची शक्यता आहे.

kuldeep yadav
Sunil Gavaskar
India and Pakistan
T20 Cricket World Cup
Arshdeep Singh

