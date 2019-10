INDvsSA : दक्षिण आफ्रिकेच्या शेपटाचा प्रतिकार

पुणे : भारताच्या पहिल्या डावातील 601 धावांचा पाठलाग करताना अडतचणीतून बाहेर पडण्याचा प्रयत्न करणाऱ्या दक्षिण आफ्रिका डावाला त्यांच्या शेपटाने म्हणजे तळातील फळीने आधार दिला. चहापानाला खेळ थांबला तेव्हा दक्षिण आफ्रिकने पहिल्या डावात 8 बाद 197 धावा केल्या होत्या. व्हर्नान फिलॅंडर 23, तर केशव महाराज 21 धावांवर खेळत होता.

सामन्याच्या तिसऱ्या दिवशी सकळाच्या सत्रात भारतीय गोलंदाजांनी अनुकूल परिस्थितीचा अचूक फायदा उठवून दक्षिण आफ्रिकेवर जितके दडपण टाकता येईल तितके टाकले होते. मात्र, कर्णधार फाफ डू प्लेसीची अर्धशतकी खेळी आणि तो बाद झाल्यावर एकत्र आलेल्या फिलॅंडर आणि महाराज यांनी खेळपट्टीवर तग धरताना भारतीय गोलंदाजांना निराश करण्याचे काम केले. या जोडीने आतापर्यंत 35 धावांची भागीदारी केली आहे. दक्षिण आफ्रिका अजून 404 धावांनी पिछाडीवर आहे.

That will be Tea on Day 3 of the 2nd @Paytm Test.

South Africa 197/8, trail #TeamIndia 601/5d by 404 runs with 2 wickets remaining in the innings.

Updates - https://t.co/IMXND6rdxV #INDvSA pic.twitter.com/F8smA0RS1A

— BCCI (@BCCI) October 12, 2019