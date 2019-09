तमिळ स्टार नागार्जुनने सिंधूला दिली 73 लाखाची BMW भेट

हैदराबाद : जागतिक बॅडमिंटन अजिंक्यपद स्पर्धेत भारताच्या पीव्ही सिंधूने सुवर्ण पदक मिळवले आणि सर्व स्तरातून तिच्यावर कौतुकाचा वर्षाव होऊ लागला. जागतिक बॅडमिंटन अजिंक्यपद स्पर्धेत सुवर्ण पदक पटकविणारी ती पहिली महिला भारतीय बॅडमिंटनपटू ठरली आहे. अशात टॉलिबूडमधील स्टार नागार्जुनने तिला या यशाबद्दल बीएलडब्लूची खास कार भेट दिली आहे.

King @iamnagarjuna has presented @bmwindia X5 model to badminton champion @Pvsindhu1 on behalf of V. Chamundeswaranath @rajaramya57 pic.twitter.com/lx4edykGhI

— BARaju (@baraju_SuperHit) September 14, 2019