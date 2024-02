Ind Vs Sa U19 WC Semi-Final : टीम इंडियाला बीडच्या 'सचिन'ने जिंकवलं! तुफानी फटकेबाजीमुळे वर्ल्डकप फायनलमध्ये धडक

The #BoysInBlue are into the FINAL of the #U19WorldCup! 🥳



A thrilling 2⃣-wicket win over South Africa U-19 👏👏



Scorecard ▶️ https://t.co/Ay8YmV8QDg#TeamIndia | #INDvSA pic.twitter.com/wMxe7gVAiL