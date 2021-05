लंडन: भारत आणि न्यूझीलंड या दोन संघांमध्ये पहिलीवहिली कसोटी अजिंक्यपद स्पर्धा रंगणार आहे. क्रिकेटची पंढरी समजल्या जाणाऱ्या लॉर्ड्सच्या मैदानावर १८ ते २२ जून या कालावधीत WTC Final सामना रंगणार आहे. या सामन्यासाठी दोन्ही देशांनी आपला संघ जाहीर केला आहे. भारताच्या संघात सर्वोत्तम फलंदाजांचा भरणा आहे, पण तरीदेखील या सामन्यात भारतीय फलंदाजांची त्रेधातिरपीट उडू शकते असा अंदाज इंग्लंडचा माजी फिरकीपटू माँटी पनेसार याने व्यक्त केला आहे. (Team India will struggle in WTC Final if conditions favours Pace Bowlers Says Monty Panesar)

"सध्या इंग्लंडमध्ये भरपूर पाऊस पडतोय. जर असाच पाऊस सुरू राहिला आणि वातावरण बदललं नाही तर WTC Finals मध्ये भारत आणि न्यूझीलंड यांच्या वेगवान गोलंदाजांमधील द्वंद्व पाहायला मजा येईल. स्विंग होणारा चेंडू टोलवण्यात भारतीय फलंदाजांपेक्षा न्यूझीलंडचे गोलंदाज माहीर आहेत. त्यामुळे कसोटीच्या एखाद्या दिवसाच्या खेळात जेव्हा चेंडू स्विंग होऊ लागेल तेव्हा हे पाहणं खरंच महत्त्वाचं ठरेल की भारतीय फलंदाज तशा गोलंदाजीचा सामना कशाप्रकारे करतात. पण खेळपट्टी वेगवान गोलंदाजीसाठी पोषक असेल, तर मात्र भारतीय संघ कसोटी अजिंक्यपद जिंकणं काहीसं कठीण आहे", असं स्पष्ट मत माँटी पनेसार याने व्यक्त केलं.

"कसोटी अजिंक्यपद अंतिम सामना ज्या मैदानावर होणार आहे त्या मैदानात अत्यधुनिक सुविधा आहेत. पाऊस पडल्यानंतर मैदानावरील सर्व पाणी लवकर निघून जाईल आणि मैदान पुन्हा लवकरात लवकर खेळण्यायोग्य होईल अशी सिस्टीम त्यात आहे. अशा परिस्थितीत खेळ चौथ्या किंवा पाचव्या दिवसापर्यंत नक्कीच लांबला जाऊ शकतो. अशा वेळी भारत जाडेजा व अश्विन या दोन फिरकीपटूंसह तीन वेगवान गोलंदाज घेऊन मैदानात उतरेल अशी मला खात्री आहे. वातावरण जर निरभ्र असेल, तर भारतीय संघ नक्कीच न्यूझीलंडपेक्षा वरचढ ठरेल", असेही तो म्हणाला.