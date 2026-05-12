Thailand Open: लक्ष्य सेन, पी. व्ही. सिंधूच्या कामगिरीवर लक्ष; थायलंड ओपन बॅडमिंटन स्पर्धा आजपासून; आयुष शेट्टीकडूनही अपेक्षा

बँकॉक: थॉमस करंडक स्पर्धेत भारतीय संघाने ब्राँझपदकाची कमाई केल्यानंतर लक्ष्य सेन आणि पी. व्ही. सिंधू थायलंड ओपन स्पर्धेतून आता वैयक्तिक खेळाडूंवर लक्ष केंद्रित करणार आहेत.सातव्या मानांकित लक्ष्य सेनच्या कोपराला दुखापत झाली, त्यामुळे तो फ्रान्सविरुद्धच्या उपांत्य सामन्यात खेळू शकला नव्हता. त्याची थायलंड ओपन स्पर्धेत सलामी सिंगापूरच्या जेसन तेह जिया हेंग याच्याविरुद्ध होणार आहे. .थॉमस करंडक स्पर्धेत प्रभाव पाडणाऱ्या आयुष शेट्टीचा सलामीला प्रतिस्पर्धी सहावा मानांकित जपानचा कोदोई नाराओका असणार आहे. कोदाई हा जागतिक अजिंक्यपद स्पर्धेतील पदक विजेता आहे..महिलांच्या एकेरीत पी. व्ही. सिंधू सहावे मानांकित आहे. तिची सलामी तैपेईच्या तुंग सिओ टाँग हिच्याविरुद्ध होणार आहे. थॉमस करंडक स्पर्धेत सिंधू चांगल्या लयीमध्ये दिसून येत होती; परंतु अटीतटीच्या सामन्यात विजय मिळवण्यासाठी तिला अधिक प्रयत्न करावे लागणार आहे. मलेशिया ओपन स्पर्धेत उपांत्य फेरी आणि इंडोनेशिया ओपन स्पर्धेत उपांत्यपूर्व फेरीपर्यंत मजल मारणाऱ्या सिंधूकडून आता त्यापुढील प्रगती अपेक्षित आहे..विश्व अजिंक्यपद स्पर्धेतील माजी रौप्यपदक विजेत्या किदांबी श्रीकांतने मलेशिया मास्टर्स आणि सय्यद मोदी आंतरराष्ट्रीय स्पर्धेत अंतिम फेरी गाठली होती. मधूनच त्याचा खेळ अत्यंत प्रभावी दिसून येतो; परंतु नंतर सोप्या चुका करून तो सातत्य गमावतो.श्रीकांतला सलामीला आठव्या मानांकित लोह केन येव याच्याशी सामना करावा लागणार आहे. लोह केन येव हा २०२१ मधील विश्व अजिंक्यपद स्पर्धेतील उपविजेता आहे..इतर भारतीय महिला खेळाडूंमध्ये, उन्नती हुडा हिच्यासमोर कठीण सुरुवातीचे आव्हान असून ती चौथ्या मानांकित पूर्नापावी चोचूवाँगविरुद्ध खेळणार आहे.पुरुष दुहेरीत अव्वल मानांकित सात्विकराज आणि चिराग शेट्टी यांचा सामना इंडोनेशियाच्या मुह पुत्रा ईर्विन्सेह आणि बागस मुलाना यांच्याशी होईल..