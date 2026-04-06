Badminton Camp: राज्यस्तरीय बॅडमिंटन प्रशिक्षण शिबिर; ३५ वर्षांचा यशस्वी प्रवास, तीन टप्प्यांत सराव

ठाणे : ठाणे महापालिकेच्या दादोजी कोंडदेव क्रीडांगणातील खंडू रांगणेकर बॅडमिंटन हॉल येथे ठाणे शहर व जिल्हा बॅडमिंटन संघटना आणि ठाणे महापालिकेच्या सय्यद मोदी बॅडमिंटन प्रशिक्षण योजनेअंतर्गत यंदा ३५वे उन्हाळी बॅडमिंटन प्रशिक्षण शिबिर आयोजित करण्यात आले आहे..१९ एप्रिलपासून या प्रशिक्षण शिबिराला सुरुवात होणार आहे. गेली अनेक वर्षे सातत्याने दर्जेदार प्रशिक्षण देत या ठाणे अकादमीने राज्य, राष्ट्रीय आणि आंतरराष्ट्रीय स्तरावर अनेक खेळाडू घडवले आहेत. १५०हून अधिक राज्य विजेते, ३५पेक्षा जास्त आंतरराष्ट्रीय खेळाडू आणि १५ शिवछत्रपती पुरस्कार विजेते ही या प्रवासाची ठळक उदाहरणे आहेत..शिस्तबद्ध प्रशिक्षण पद्धती आणि उत्तम सुविधा यामुळे खेळाडूंना दर्जेदार वातावरणात सराव करण्याची संधी मिळते. यंदा शिबिराची रचना तीन भागांत अर्थातच टप्प्यांत करण्यात आली आहे. १९ एप्रिल ते ९ मे २०२६ या कालावधीत बेसिक कॅम्पचा पहिला टप्पा आयोजित करण्यात आला आहे. त्यानंतर ११ मे ते ३० मे २०२६ दरम्यान बेसिक कॅम्पचा दुसरा टप्पा पार पडेल..तसेच १९ एप्रिल ते ३० मे २०२६ या काळात ४० दिवसांच्या ॲडव्हान्स बॅचचे आयोजन करण्यात आले आहे. सोमवार ते शनिवार दररोज चार तासांचे प्रशिक्षण सत्र होणार असून, नवशिक्यांपासून प्रगत स्तरावरील खेळाडूंपर्यंत सर्वांसाठी वेगवेगळ्या पद्धतीने सराव आखण्यात आला आहे..ॲडव्हान्स बॅचॲडव्हान्स बॅच हे या शिबिराचे खास वैशिष्ट्य मानले जाते. या बॅचमधून अनेक खेळाडूंनी पुढे जाऊन राज्य आणि राष्ट्रीय स्तरावर यश मिळवले आहे. इच्छुकांनी सकाळी ९ ते १२ आणि संध्याकाळी ६ ते ९ या वेळेत प्रत्यक्ष बॅडमिंटन हॉलमध्ये येऊन संपर्क साधावा. तसेच खालील क्रमांकांवर संपर्क करावा (९००४१८१३८८ / ९००४०३९१०६ / ९८६७१८२५४८ / ९६१९७१११७१ / ८३६९७३१२२१).