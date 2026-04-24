Thomas Cup: थॉमस उबेर करंडकात भारताचा आजपासून कस! लक्ष्य सेन सिंधूवर मोठी जबाबदारी

हॉर्सेन (डेन्मार्क) : भारतीय बॅडमिंटनपटूंचा आजपासून (ता. २४) सुरु होत असलेल्या थॉमस व उबेर बॅडमिंटन करंडकामध्ये कस लागेल.. थॉमस करंडक हा पुरुष विभागात, तर उबेर करंडक हा महिला विभागात खेळवला जातो..चार वर्षांपूर्वी अर्थातच २०२२मध्ये बँकॉक येथे झालेल्या थॉमस करंडकात भारतीय पुरुष संघाने जेतेपदावर मोहर उमटवत इतिहास रचला होता. २०२४मध्येे भारतीय पुरुष बॅडमिंटन संघाला चीनकडून हार पत्करावी लागल्यामुळे त्यांचे आव्हान उपांत्यपूर्व फेरीतच आव्हान संपुष्टात आले होते..यंदा भारतीय पुरुष संघाकडून पुन्हा एकदा अपेक्षा बाळगल्या जात आहेत. लक्ष्य सेन, आयुष शेट्टी हे एकेरीतील खेळाडू फॉर्ममध्ये आहेत. तसेच सात्त्विक साईराज रंकीरेड्डी - चिराग शेट्टी ही दुहेरीतील जोडीही सज्ज झाली आहे..भारतीय महिला संघासमोर खडतर आव्हान असणार आहे. साखळी फेरीमध्ये भारतीय महिला संघाला डेन्मार्क (२४ एप्रिल), युक्रेन (२५ एप्रिल) व चीन (२७ एप्रिल) यांचा सामना करावयाचा आहे. पी. व्ही. सिंधू हिच्यावर मदार असेल..