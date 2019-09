INDvSA : ३ षटकं, शून्य धावा, ३ बळी; दीप्तीने केली कमाल!

सुरत : 'ती आली, तिनं पाहिलं अन् तिनं जिंकलं' असंच काहीसं तिच्याबाबतीत म्हणावं लागेल. तीन निर्धाव षटकं अन् त्याच्या मोबदल्यात घेतल्या तीन विकेट. ती आहे महिला क्रिकेट संघातील ऑल राउंडर प्लेअर दीप्ती शर्मा.

भारतीय महिला क्रिकेट संघाने पहिल्या टी-20 सामन्यात दक्षिण आफ्रिकेविरुद्ध 11 धावांनी विजय मिळवला. आणि पाच सामन्यांच्या मालिकेत भारतीय संघाने 1-0 अशी आघाडी घेतली. भारताची ऑल राउंडर खेळाडू दीप्ती शर्माने आपल्या गोलंदाजीने प्रतिस्पर्ध्यांना चारी मुंड्या चीत केलं. दीप्तीने तीन षटके टाकताना 3 बळी मिळविले. महत्त्वाची गोष्ट म्हणजे तिने ही तीनही षटके निर्धाव टाकली.

18 balls, 18 dots & 3 wickets. @Deepti_Sharma06 on an absolute roll in Surat. @Paytm #INDWvSAW

हरमनप्रीत कौरच्या नेतृत्वाखाली भारतीय संघ आफ्रिकेविरुद्धची मालिका खेळत आहे. आफ्रिकेने नाणेफेक जिंकत प्रथम गोलंदाजीचा निर्णय घेतला. फलंदाजीसाठी मैदानात उतरलेल्या भारतीय खेळाडूंना म्हणावी अशी सुरवात करता आली नाही. कारकीर्दीतील पहिला सामना खेळणाऱ्या शेफाली वर्माला भोपळाही फोडता आला नाही. मराठमोळ्या स्मृती मंधानाने जेमायमा रॉड्रीग्जला साथीला घेत डाव सावरण्याचा प्रयत्न केला. मात्र, तीदेखील 21 धावा काढून बाद झाली.

यानंतर मैदानात उतरलेल्या कर्णधार हरमनप्रीत कौरने सगळी सूत्रे आपल्या हाती घेतली. एकीकडून भारतीय खेळाडू बाद होत असताना हरमनने दुसऱ्या बाजूने किल्ला लढवत ठेवला होता. 34 चेंडूत 3 चौकार आणि 2 षटकारांच्या बळावर तिने 43 धावांची खेळी केली. मात्र, तिला अर्धशतक साजरे करता आले नाही. छोट्या-छोट्या भागीदारी करत तिने आफ्रिकेसमोर 20 षटकांत 130 धावांचे आव्हानात्मक लक्ष्य उभारले.

WATCH: @Deepti_Sharma06 ’s match-winning spell of 3/8

Three straight maiden overs and three wickets from the all-rounder as she spun a web around the SA batters. @Paytm #INDWvsSAW

