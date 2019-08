विल्यम्सनला विश्रांती; संघाची धुरा या वेगवान गोलंदाजाकडे

कोलंबो : न्यूझीलंड आणि श्रीलंका यांच्यात 1 सप्टेंबरपासून ट्वेंटी20 मालिकेला सुरवात होणार आहे. या मालिकेसाठी किवींचा कर्णधार केन विल्यम्सनला विश्रांती देण्यात आली आहे. त्याच्याजागी वेगवान गोलंदाज टीम साउदी संघाचे नेतृत्व करणार आहे.

विल्यम्सनबरोबरच वेगवान गोलंदाज ट्रेंट बोल्ट यालाही विश्रांती देण्यात आली आहे यष्टिरक्षक टीम सेइफर्ट हा दुखापतीतून सावरला असून त्याचे पुनरागमन झाले आहे. शिवाय मिचेल सँटनर, टोड अॅस्टेल आणि ईश सोढी या तीन फिरकीपटूंना संधी देण्यात आली आहे.

