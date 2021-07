Olympic Opening Ceremony : जगातील मानाच्या सोहळ्याचे अपडेट्स एका क्लिकवर

जगातील मानाची स्पर्धा असलेल्या ऑलिम्पिक स्पर्धेला सुरुवात झालीये. एका बाजूला काही खेळ प्रकारातील स्पर्धा सुरु झाली असताना भारतीय प्रमाणवेळेनुसार 4.30 वाजता सामन्याचा उद्घाटन सोहळ्याला सुरुवात झाली. कोरोनाच्या पार्श्वभूमीवर यंदाच्या Olympic Opening Ceremony मध्ये पूर्वीचा थाट नसला तरी उत्साहाच्या वातावरणात कोरोना प्रोटोकॉलची योग्य खबरदारी घेत सोहळ्याचे आयोजन करण्यात आले. भारताचे 20 खेळाडू आणि 6 ऑफिशियल या कार्यक्रमात सहभागी होणार आहेत. सहावेळची वर्ल्ड चॅम्पियन महिला बॉक्सर मेरी कोम आणि पुरुष हॉकी संघाचा कर्णधार मनप्रीत सिंग यांनी भारताचे ध्वजवाहक भूमिका बजावतील. (olympic 2020 olympic opening ceremony take place on know all about In Marahi)

टोकियो ऑलिम्पिक उद्घाटन सोहळ्याला सुरुवात

उद्घाटन समारंभामध्ये सहभागी होण्यासाठी भारतीय खेळाडू सज्ज

बॉक्सर मेरी कोम आणि हॉकी संघाचा कर्णधार मनप्रीत सिंग

कोरोनामुळे जगातील मानाच्या स्पर्धेतील उद्घाटन सोहळ्यावर अनेक निर्बंध आले आहेत.